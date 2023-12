December 23, 2023 / 11:57 AM IST

Sarfaraz Khan : ద‌క్షిణాఫ్రికా ప‌ర్య‌ట‌న‌లో అద‌ర‌గొడుతున్న భార‌త జ‌ట్టు టెస్టు సిరీస్‌కు స‌న్న‌ద్ధ‌మవుతోంది. స‌ఫారీ గ‌డ్డ‌పై తొలి టెస్టు సిరీస్ విజ‌యం కోసం భారీగా క‌స‌ర‌త్తులు చేస్తోంది. అయితే.. ఓపెన‌ర్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్(Ruturaj Gaikwad) గాయం కారణంగా సిరీస్ నుంచి వైదొల‌గ‌డంతో రంజీ హీరో సర్ఫరాజ్ ఖాన్‌(Sarfaraz Khan)కు చోటు ద‌క్కుతుందా? లేదా? అనేది ప్ర‌శ్నార్థ‌కంగా మారింది. ఈ నేప‌థ్యంలో ద‌క్షిణాఫ్రికా, భార‌త్ ఏ జ‌ట్ల మ‌ధ్య జ‌రిగిన ఇంట్రా స్క్వాడ్ మ్యాచ్‌లో రంజీ హీరో స‌ర్ఫ‌రాజ్ ఖాన్ విధ్వంస‌క సెంచ‌రీ బాదాడు.

స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ ర‌వీంద్ర జ‌డేజా, హ‌ర్షిత్ రానా బౌలింగ్‌ను దీటుగా ఎదుర్కొన్న స‌ర్ఫ‌రాజ్ కేవ‌లం 61 బంతుల్లోనే మూడంకెల స్కోర్ అందుకున్నాడు. త‌న క్లాస్ ఇన్నింగ్స్‌తో అత‌డు సెలెక్ట‌ర్ల‌కు స‌వాల్ విసిరాడు. ఈ శ‌త‌కంతో రుతురాజ్ స్థానంలో త‌న‌ను ఎంపిక చేయాల్సిన అవ‌స‌రం ఉంద‌నే విష‌యాన్ని స‌ర్ఫ‌రాజ్ చెప్ప‌క‌నే చెప్పాడు. ద‌క్షిణాఫ్రికా, భార‌త్ మ‌ధ్య రెండు టెస్టుల సిరీస్ డిసెంబ‌ర్ 26న షురూ కానుంది.

