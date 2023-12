Dense Fog | ఢిల్లీలో దట్టంగా పొగమంచు.. ఆధ్వాన్నంగా గాలి నాణ్యత.. ఆలస్యంగా నడుస్తున్న పలు విమానాలు

December 23, 2023 / 11:22 AM IST

Dense Fog | దేశ రాజధాని ఢిల్లీ (New Delhi)లో ఎయిర్‌ క్వాలిటీ (గాలి నాణ్యత) అధ్వానంగా ఉన్నది. ఇవాళ నగరంలో గాలి నాణ్యత 447గా ఉంది. ఎయిర్‌ పొల్యూషన్‌కి చలికాలం తోడుకావడంతో శనివారం ఉదయం ఢిల్లీని పొగమంచు కమ్మేసింది. దాంతో విజిబిలిటీ సరిగా లేక వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ఈ కారణంగా విమాన రాకపోకలకు సైతం తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. విజిబిలిటీ తక్కువగా ఉన్న కారణంగా 16 విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఢిల్లీతో సహా ఉత్తర భారతదేశమంతటా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుదల, పొగమంచు కారణంగా 11 అంతర్జాతీయ, 5 దేశీ విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. శనివారం ఢిల్లీలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సమీపంలోని పాలెంవద్ద కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 14 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

ఎయిర్‌ క్వాలిటీ అండ్‌ వెదర్‌ ఫోర్‌కాస్టింగ్‌ అండ్‌ రిసెర్చ్‌ నివేదిక ప్రకారం.. గాలి నాణ్యత 447కు పడిపోవడం అంటే దాన్ని తీవ్ర వాయు కాలుష్యంగా పరిగణించవచ్చు. కాగా, ఎయిర్‌ క్వాలిటీ ఇండెక్స్‌ (AQI) 0-100 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత బాగా ఉండి, కాలుష్యం లేదని, AQI 100-200 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత మధ్యస్తంగా ఉందని అర్థం. ఇక AQI 200-300 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత అధ్వాన్నంగా ఉందని, AQI 300-400 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత మరింత అధ్వాన్నంగా ఉందని, AQI 400-500 మధ్య ఉంటే కాలుష్యం తీవ్ర స్థాయిలో ఉందని అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాగా, ఈ మధ్య ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం ఆందోళనకరంగా మారుతున్నది.

#WATCH | Delhi: Drone visuals show a dense layer of fog in the National Capital as the cold wave grips further.

(Drone visuals from Civic Centre, shot at 9.15 am) pic.twitter.com/7YEmJakeo6

— ANI (@ANI) December 23, 2023