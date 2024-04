Baahubali 2 | యంగ్‌ రెబల్‌ స్టార్‌ టు గ్లోబల్‌ స్టార్‌.. ప్రభాస్‌ బాహుబలి 2 స్పెషల్‌ డే

April 28, 2024 / 10:43 AM IST

Baahubali 2 | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో సినిమాలు వస్తుంటాయి.. పోతుంటాయి.. కానీ ట్రెండ్‌ సెట్టర్‌గా నిలిచిన సినిమాలు మాత్రమే కొన్నే ఉంటాయి. అలాంటి అరుదైన చిత్రాల్లో ఒకటి బాహుబలి ప్రాంఛైజీ. ప్రభాస్‌ (Prabhas)ను యంగ్‌ రెబల్ స్టార్‌ టు గ్లోబల్‌ స్టార్‌ను చేసింది బాహుబలి ప్రాంఛైజీలో వచ్చిన సీక్వెల్‌ ప్రాజెక్ట్‌ బాహుబలి 2 (Baahubali 2). ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మాగ్నమ్‌ ఓపస్‌ 2017 ఏప్రిల్ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది.

తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడతోపాటు పలు విదేశీ భాషల్లో కూడా విడుదలై నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద తెలుగు సినిమా సత్తా చాటిన బాహుబలి 2 నేటితో ఏడేళ్ల సక్సెస్‌ఫుల్‌ జర్నీని పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న జక్కన్న, ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఫాలోవర్లు, అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌ వేడుకగా జరుపుకుంటున్నారు.

ఆర్కా మీడియా మీడియా వర్క్స్‌ బ్యానర్‌పై శోభు యార్లగడ్డ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో సత్యరాజ్‌, నాజర్‌, రమ్యకృష్ణ, అనుష్కాశెట్టి, తమన్నా, రానా దగ్గుబాటితోపాటు పలువురు నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. సుమారు రూ. 250 కోట్లకుపైగా బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన సీక్వెల్ వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.1,810 crore కోట్లు వసూళ్లు చేసింది.

#7yearsforbahubali2 హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోన్న వీడియోలపై ఓ లుక్కేయండి మరి..

My Favorite Character is “Devasena”from #Baahubali – @ssrajamouli Garu. #Devasena character is mind blowing.Noone in the film bears that level of burden & pain- #Prabhas . #7YearsForBaahubali2 #AnushkaShetty @MsAnushkaShetty pic.twitter.com/RtL85Fz49q pic.twitter.com/PUbvX9xX33

He worked hard

He dedicated more than 5 years

He injured himself for this movie and suffering with that injury now also

He didn’t even celebrate the success

Still some hero fans are insecure for his success

7 years for Indian Industry Hit #7YearsForBaahubali2 #Prabhas pic.twitter.com/lH7Q1Ple6E

— Teja Reddy (@teja_reddy7) April 28, 2024