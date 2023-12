Tamil Nadu | పొంగిపొర్లుతున్న శ్రీవైకుంఠం మెట్టు డ్యాం .. వీడియోలు

December 23, 2023 / 10:30 AM IST

Tamil Nadu | ఇటీవలే తమిళనాడు (Tamil Nadu) రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు (Heavy Rains) కురిసిన విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా దక్షిణ తమిళనాడులో భీకర వర్షాలు దంచికొట్టాయి. దీంతో పరీవాహక ప్రాంతాల్లోని నదులు పూర్తిస్థాయిలో నిండిపోయాయి. ఈనెల 18, 19 తేదీల్లో తిరునెల్వేలి, తూత్తుకుడి (Thoothukudi) జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసిన విషయం తెలిసిందే. తామిరబరణి నది (Thamirabarani River) పరివాహక ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాల కారణంగా తూత్తుకుడి జిల్లాలోని శ్రీవైకుంఠం మెట్టు డ్యాం (Srivaikuntam step dam) పొంగిపొర్లుతోంది.

మరోవైపు రాష్ట్రంలో కురిసిన కుండపోత వర్షాలకు భారీగా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం సంభవించింది. ఈ వర్షాల కారణంగా సుమారు 31 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రూ. వేల కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది.

#WATCH | Srivaikundam step dam in Tamil Nadu’s Thoothukudi district is overflowing following heavy rainfall in the catchment areas of Thamirabarani River on December 18 and 19 pic.twitter.com/d7Mgq0KM5n

