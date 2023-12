December 23, 2023 / 10:11 AM IST

NZ vs BAN : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో బంగ్లాదేశ్(Bangladesh) సంచ‌ల‌నాల ప‌రంప‌ర కొన‌సాగుతోంది. ఈ మ‌ధ్యే స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్‌(Newzealand)పై తొలి టెస్టు విజ‌యంతో చ‌రిత్ర సృష్టించిన బంగ్లా.. తాజాగా మ‌రో రికార్డు విజ‌యాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది. కివీస్ గ‌డ్డ‌పై జ‌రిగిన మూడో వ‌న్డేలో.. న‌జ్ముల్ హుసేన్ శాంటో(Najmul Hossain Shanto) నేతృత్వంలోని బంగ్లా 9 వికెట్ల తేడాతో అద్భుత విజ‌యం సాధించింది.

న్యూజిలాండ్ గ‌డ్డ‌పై వ‌న్డేల్లో బంగ్లాదేశ్‌కు ఇదే మొట్ట మొద‌టి గెలుపు కావ‌డం విశేషం. అయితే.. తొలి రెండు వ‌న్డేలో గెలుపొందిన కివీస్ 2-1తో సిరీస్ సొంతం చేసుకుంది. సిరీస్ ఆసాంతం అద‌ర‌గొట్టిన విల్ యంగ్‌కు ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు ద‌క్కింది.

A dominant win for Bangladesh sees them finish the three-match ODI series on a high 🙌#NZvBAN | https://t.co/LHjGAUb5Zo pic.twitter.com/XWg6f6SO23

— ICC (@ICC) December 23, 2023