Rohit Sharma | ‘అందుకే ఆ మ‌ట్టిని తిన్నా’.. వైర‌ల్ ఫొటోపై రోహిత్ వివ‌ర‌ణ‌

Rohit Sharma : త‌న కెప్టెన్సీలో తొలి ఐసీసీ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీ(ICC Trophy) విజ‌యాన్ని రోహిత్ శ‌ర్మ‌(Rohit Sharma) ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఇక ఆన్‌లైన్‌లో త‌న ఫోటో వైర‌ల్ కావ‌డంపై హిట్‌మ్యాన్ స్పందించాడు.

July 2, 2024 / 05:23 PM IST

Rohit Sharma : టీమిండియా 13 ఏండ్ల నిరీక్ష‌ణ‌కు తెర‌దించిన‌ కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌ (Rohit Sharma) ఇప్పుడు మేఘాల్లో తేలిపోతున్నాడు. త‌న కెప్టెన్సీలో తొలి ఐసీసీ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీ(ICC Trophy) విజ‌యాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఇక ఆన్‌లైన్‌లో త‌న ఫోటో వైర‌ల్ కావ‌డంపై హిట్‌మ్యాన్ స్పందించాడు.

‘కెన్నింగ్‌ట‌న్ ఓవ‌ల్ పిచ్ మ‌ట్టిని తినాల‌ని ముందుగా అనుకోలేదు. కానీ, ఆ క్ష‌ణం ఎందుకో అలా చేయాల‌నిపించింది. మ్యాచ్ అనంత‌రం పిచ్ ద‌గ్గ‌రికి వెళ్లాను. మాకు ట్రోఫీ అందించిన పిచ్ అది. అందుక‌ని ఆ మైదానాన్ని, ఆ పిచ్‌ను జీవితాంతం గుర్తు పెట్టుకుంటా. అందుక‌నే ఈ విజ‌యానికి జ్ఞాప‌కంగా పిచ్ మట్టిని టేస్ట్ చేశాను’ అని రోహిత్ వెల్ల‌డించాడు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీతో యావ‌త్ దేశాన్ని సంబురాల్లో ముంచిన రోహిత్ సేన ఆల‌స్యంగా భార‌త్‌కు రానుంది. బెరిల్(Beryl) తుఫాన్ కార‌ణంగా బార్బ‌డోస్‌లోనే చిక్కుకుపోయిన భార‌త జ‌ట్టు జూన్ 3 బుధ‌వారం స్వ‌దేశానికి రానుంది.

Rohit Sharma snapped eating granules of mud after T20 WC win. He couldn’t contain his happiness after India’s victory in the nail-biting final against SA & it was evident after he ate granules of soil from the Barbados pitch to show the respect & how much this means to him 👌🏻❤️❣️ pic.twitter.com/V6cPub2wzl — Ashutosh Wagh (@AshutoshPWagh) June 30, 2024

అజేయంగా ఫైన‌ల్‌కు

నిరుడు వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ త‌ర‌హాలోనే టీమిండియా పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో అజేయంగా ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. అవ‌త‌లి వైపున్న దక్షిణాఫ్రికా సైతం ఓట‌మెరుగ‌క వ‌చ్చిందే. దాంతో, ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య టైటిల్ పోరు ఆస‌క్తిక‌రంగా సాగింది. 176 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (52) ఊచ‌కోత‌తో స‌మీక‌ర‌ణం 30 బంతుల్లో 30 ప‌రుగులకు చేరింది. అయితే.. వ‌రుసగా క్లాసెన్, జాన్‌సెన్‌, మిల్ల‌ర్‌లు ఔట్ కావ‌డంతో రోహిత్ సేన గెలుపు వాకిట నిలిచింది.

This picture epitomises how I’m feeling right now. So many words but can’t find the right ones to express what yesterday meant to me but I will, and I will share them, but right now I’m basking in a dream come true for a billion of us. ❤️🏆 pic.twitter.com/X2eyU3Eaqm — Rohit Sharma (@ImRo45) June 30, 2024



హార్దిక్ పాండ్యా 20వ ఓవ‌ర్ చివ‌రి బంతికి ఒకే ప‌రుగు రావ‌డంతో భార‌త జ‌ట్టు చాంపియ‌న్ అయింది. ఆ క్ష‌ణాణ రోహిత్ సంతోషాన్ని ప‌ట్టలేక‌పోయాడు. భావోద్వేగానికి లోనైన రోహిత్ ‘మేము సాధించాం’ అన్న‌ట్టు ఆకాశం కేసి చూశాడు. అంతేకాదు టెన్నిస్ స్టార్ నొవాక్ జ‌కోవిచ్ త‌ర‌హాలో ట్రోఫీ విజ‌యాన్ని సెలెబ్రేట్ చేఏసుకున్నాడు. కెన్సింగ్‌ట‌న్ ఓవ‌ల్ పిచ్ మ‌ట్టిని కొద్దిగా టేస్ట్ చేశాడు. ఆ ఫొటో ఆన్‌లైన్‌లో తెగ వైర‌ల్ అయింది.

Inexplicable emotions, realisation of a dream coming true and pure happiness all around 🇮🇳❤️ A montage of #TeamIndia‘s moment of Glory 🏆 WATCH 🎥🔽 #T20WorldCup | #SAvIND | #Finalhttps://t.co/G1TYFqkTqH — BCCI (@BCCI) July 1, 2024

ఇవి కూడా చ‌ద‌వండి

Read Today's Latest Sports Telugu News