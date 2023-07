Rohit Sharma | ఇషాన్ ను బర్త్ డే గిఫ్ట్ అడిగిన రోహిత్ శర్మ.. వీడియో వైరల్

July 19, 2023 / 01:33 PM IST

Rohit Sharma | టీంఇండియా (Team India) కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ (Rohit Sharma) తోటి ఆటగాళ్లతో ఎంతో సరదాగా ఉంటాడు. మైదానంలో ఇతర ఆటగాళ్లను ఇంటర్వ్యూలు చేస్తూ ఆటపట్టిస్తుంటాడు. తాజాగా టీంఇండియా యువ బ్యాటర్ ఇషాన్ (Ishan Kishan) కిషన్ ను ఆటపట్టించాడు. బర్త్ డే బాయ్ ఇషాన్ ను గిఫ్ట్ కావాలని కోరాడు.

ప్రస్తుతం టీం ఇండియా జట్టు కరీబియన్ దీవుల్లో పర్యటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. విండీస్ (West Indies)తో రెండో టెస్టు గురువారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. కాగా, వెస్టిండీస్ తో తొలి టెస్తు ద్వారా సుదీర్ఘ ఫార్మాట్ లో అడుగుపెట్టిన ఇషాన్ కిషన్.. అక్కడే తన పుట్టిన రోజును సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా బర్త్‌డే వేడుకలు, ఆ సందర్భంగా జరిగిన సరదా సంభాషణలకు సంబంధించిన వీడియోను బీసీసీఐ (BCCI) పంచుకొంది. రేపు మ్యాచ్ ఉండటంతో కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడుతూ ఉండగా.. అప్పుడు ఇషాన్ ప్రాక్టీస్ ముగించుకొని డగౌట్ వైపు వెళ్లాడు. అదే సమయంలో రిపోర్టర్ ఒకరు ‘ఇషాన్ బర్త్ డేకు మీరు ఏం గిఫ్ట్ ఇస్తారు..?’ అంటూ రోహిత్ ను ప్రశ్నించాడు.

దీనికి హిట్ మ్యాన్ స్పందిస్తూ.. ఈ ప్రశ్న ఇషాన్ నే అడుగుదామని చెప్పి.. ‘నీకేం బహుమతి కావాలి..?’ అని అడుగుతాడు. రోహిత్ ప్రశ్నకు ఇషాన్ ఏం సమాధానం ఇవ్వకుండా నవ్వి ఊరుకుంటాడు. ఆ తర్వాత రోహితే కలగజేసుకొని.. ఇషాన్ కు అన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పి.. ‘ఇషాన్ నువ్వే మాకు బర్త్ డే గిఫ్ట్ ఇవ్వు. విండీస్ తో రెండో టెస్టులో సెంచరీ సాధించు. ఇదే భారత జట్టుకు నువ్వు ఇచ్చే బహుమతి’ అని రోహిత్ అంటాడు. బీసీసీఐ షేర్ చేసిన ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.

A day in the life of birthday boy – @ishankishan51 👏📷

𝗗𝗢 𝗡𝗢𝗧 𝗠𝗜𝗦𝗦 – A 𝙎𝙋𝙀𝘾𝙄𝘼𝙇 appearance from #TeamIndia captain @ImRo45 #WIvIND pic.twitter.com/aHfW1SpYL2

— BCCI (@BCCI) July 18, 2023