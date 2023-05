May 27, 2023 / 03:56 PM IST

WTC 2023 : ఐపీఎల్ ప‌ద‌హారో సీజ‌న్ రేప‌టితో ముగియ‌నుంది. మ‌రో ప‌ది రోజుల్లో ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌ను అల‌రించ‌నుంది. దాంతో, ఈ మెగా టోర్న‌మెంట్‌పై అందరి క‌ళ్లు నిలిచాయి. భార‌త్, ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ బోర్డులు ఇప్ప‌టికే 17మందితో కూడిన బృందాన్ని ఎంపిక‌చేశాయి. తాజాగా ఆసీస్ మాజీ కెప్టెన్ రికీ పాంటింగ్(Ricky Ponting) త‌న తుది జ‌ట్టును వెల్ల‌డించాడు. అనుభ‌వ‌జ్ఞుడైన డేవిడ్ వార్న‌ర్‌(David Warner)ను ఓపెన‌ర్‌గా ఎంచుకున్నాడు. ఉస్మాన్ ఖ‌వాజాకు జోడీగా వార్న‌ర్ ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించాల‌ని ఈ మాజీ కెప్టెన్ అభిప్రాయ‌ప‌డ్డాడు.

మిడిలార్డ‌ర్‌లో మార్న‌స్ ల‌బూషేన్, స్టీవ్ స్మిత్, ట్రావిస్ హెడ్, కామెరూన్ గ్రీన్‌ను ఆడించాల‌ని పాంటింగ్ సూచించాడు. అలెక్సీ క్యారీ(వికెట్ కీప‌ర్), మిచెల్ స్టార్క్, ప్యాట్ క‌మిన్స్, నాథ‌న్ లియాన్, స్కాట్ బోలాండ్‌ల‌ను న‌లుగురు రెగ్య‌లర్ బౌల‌ర్లుగా తుది జ‌ట్టులోకి తీసుకున్నాడు.

పాంటింగ్ తుది జ‌ట్టు : ఉస్మాన్ ఖ‌వాజా, డేవిడ్ వార్న‌ర్‌, మార్న‌స్ ల‌బూషేన్, స్టీవ్ స్మిత్, ట్రావిస్ హెడ్, కామెరూన్ గ్రీన్‌, అలెక్సీ క్యారీ(వికెట్ కీప‌ర్), మిచెల్ స్టార్క్, ప్యాట్ క‌మిన్స్(కెప్టెన్), నాథ‌న్ లియాన్, స్కాట్ బోలాండ్‌.

Which side will emerge as the #WTC23 champion? 🤔

More 👉 https://t.co/3jlMQpZ5np pic.twitter.com/b5KFBJoBUJ

— ICC (@ICC) May 22, 2023