May 27, 2023 / 03:26 PM IST

న్యూఢిల్లీ: భారత క్రికెట్‌ జట్టు మాజీ ఆటగాడు, స్పిన్‌ బౌలర్‌ హర్భజన్‌ సింగ్.. అతని గురించి గగన్‌దీప్‌ సింగ్‌ అనే ఓ ట్విటర్‌ యూజర్‌ చేసిన ఆరోపణలపై ముక్కు సూటిగా స్పందించాడు. ఆ ట్విటర్‌ యూజర్ చేసిన ట్వీట్‌ను రీట్వీట్‌ చేస్తూ.. తాను ప్రజాధనాన్ని వృథా చేశానని ఆరోపించావుగా అదెలాగో వివరించు సోదరా అంటూ బజ్జీ నిలదీశాడు.

‘హర్భజన్‌ సింగ్‌ జీ మీరు సొంత లావాదేవీలను చక్కబెట్టుకోవడంపైనే ఎక్కువగా దృష్టిపెడుతున్నారు. ఐపీఎల్‌ క్రికెట్‌లో కాంమెటరీ చెబుతున్నారు. ఎందుకిలా ప్రజాధనాన్ని, మీకు కేంద్రం కేటాయించిన హోదాను వృథా చేస్తున్నారు..?’ అని గగన్‌దీప్‌ సింగ్‌ అనే ఓ ట్విటర్‌ యూజర్‌ ప్రశ్నించాడు.

ఆ ట్వీట్‌పై స్పందించిన హర్భజన్‌ సింగ్.. ‘నేను ప్రజాధనాన్ని ఎలా వృథా చేస్తున్నానో కొంచెం వివరంగా చెప్పు సోదరా..’ అని రీట్వీట్‌ ద్వారా నిలదీశాడు. తాను రాజ్యసభ సభ్యుడిని అయినప్పటికీ ఎంపీ నిధులు నేరుగా జిల్లా కలెక్టర్‌ ఖాతాకు వెళ్తాయని, ఆ నిధులను ప్రజల సంక్షేమం కోసం వినియోగిస్తారని, అందులో తాను ఎలా వృథా చేయగలనని బజ్జీ ప్రశ్నించాడు.

అంతేగాక తాను ఆశపడి రాజ్యసభ సభ్యత్వం కోరుకోలేదని, నేను పదవుల కోసం ఆశపడే రకాన్ని కాదని హర్భజన్‌ వ్యాఖ్యానించాడు. దేవుడి దయవల్ల తాను క్రికెట్‌ ఆడటం ద్వారా రావాల్సినంత పేరు, హోదాను సొంతంగా సంపాదించుకున్నానని, అంతకంటే ఇతర ఏ హోదా తనకు గొప్ప కాదని బజ్జీ పేర్కొన్నాడు. ట్విటర్‌ యూజర్‌కు హర్భజన్‌ ఇచ్చిన ఈ రిప్లై ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నది.

How am I wasting public’s money ? Please explain brother ? Whatever money any MP gets it goes to DC of the district and each penny goes for the benefits of our people.I am doing the best I can to help our people and will continue to do so. I don’t need any recognitions for the… https://t.co/QbfQwRs0VT

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 26, 2023