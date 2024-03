March 18, 2024 / 12:43 PM IST

Shreyanka Patil : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ రెండో సీజ‌న్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challerngers Bangalore) చ‌రిత్ర సృష్టించింది. స్మృతి మంధాన సార‌థ్యంలోని మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు ఫ్రాంచైజీ 16 ఏండ్ల‌ ట్రోఫీ నిరీక్ష‌ణ‌కు తెర‌దించింది. ఈ మెగా టోర్నీలో ఆర్సీబీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ శ్రేయాంక పాటిల్ (Shreyanka Patil) ర‌ఫ్పాడించింది. ఫైన‌ల్లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌పై నాలుగు వికెట్ల‌తో రాణించి ఆర్సీబీ విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించింది. దాంతో, ‘ఎమర్జింగ్ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సీజ‌న్’ అవార్డు ఎగరేసుకుపోయింది.

అంతేకాదు త‌న సూప‌ర్ స్పెల్‌తో ఢిల్లీ న‌డ్డి విరిచిన ఈ యంగ్ స్పిన్న‌ర్ ‘ప‌ర్పుల్ క్యాప్’ విజేత‌గా నిలిచింది. దాంతో, శ్రేయాంక పేరు ఆన్‌లైన్‌లో మార్మోగిపోతోంది. ఐపీఎల్ మొద‌లైన‌ప్ప‌టి నుంచీ ఆర్సీబీ అంటే అంతులేని అభిమానం పెంచుకున్న ఈ క‌ర్నాట‌క అమ్మాయి చాంపియ‌న్‌గా త‌న క‌ల‌ను నిజం చేసుకుంది.

Shreyanka Patil topped the bowling charts with 1⃣3⃣ wickets against her name and won the Purple Cap 🔝 🙌#TATAWPL | #Final | @shreyanka_patil | @RCBTweets pic.twitter.com/eBcfJn6dBj

— Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) March 17, 2024