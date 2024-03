Naga Chaitanya Dhootha Sequel On The Way

Naga Chaitanya | సీక్వెల్‌తో రెడీ అంటోన్న నాగచైతన్య.. వివరాలివే

March 18, 2024 / 11:47 AM IST

Naga Chaitanya | కథాబలమున్న సినిమాలతో సినిమాలు చేసే హీరోల్లో టాప్‌లో ఉంటాడు టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగచైతన్య (Naga Chaitanya). హిట్‌, ఫెయిల్యూర్‌ టాక్‌తో సంబంధం లేకుండా కంటెంట్‌ ఓరియెంటెడ్‌ సినిమాలు చేస్తూ టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తుంటాడు. విక్రమ్‌ కే కుమార్‌ (Vikram K Kumar) దర్శకత్వంలో చైతూ నటించిన వెబ్‌ ప్రాజెక్టు ధూత (Dhootha). తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో గతేడాది డిసెంబర్‌ 1న విడుదలైంది.

సాలిడ్ వ్యూయర్‌ షిప్‌తో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం ధూత సీక్వెల్‌ రెడీ అవుతోంది. సీక్వెల్‌కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను మార్చి 19న వెల్లడించనున్నారని ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌ టాక్‌. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో 2024లో కంటెంట్‌ ఎలా ఉండబోతుందో మార్చి 19న తెలియజేయనుందట. ఇదే రోజు ధూత 2తోపాటు అమెజాన్ ప్రైమ్‌ నుంచి పలు అప్‌డేట్స్‌ కూడా ఉండబోతున్నాయని వార్తలు వస్తుండగా.. మరికొన్ని గంటల్లో దీనిపై క్లారిటీ రానుంది.

ఫస్ట్ పార్టులో ప్రియా భవానీ శంకర్‌, పార్వతీ తిరువొతు, ప్రాచీ దేశాయ్‌, పశుపతి, రవీంద్ర విజయ్‌ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. నార్త్ స్టార్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌పై శరత్‌ మరార్‌ సీక్వెల్‌ను తెరకెక్కించనున్నారు. మరి సీక్వెల్‌లో ఎవరెవరు కనిపించబోతున్నారనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

నాగచైతన్య ప్రస్తుతం చందూమొండేటి (chandoo Mondeti) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న NC23 సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ చిత్రానికి తండేల్‌ టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేయగా.. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన తండేల్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌లో చైతూ ఫిషర్‌మెన్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు. ఫిషర్‌మెన్‌ స్టోరీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రాబోతున్న NC23ని పాపులర్ బ్యానర్‌ గీతాఆర్ట్స్‌పై తెరకెక్కిస్తోంది.

