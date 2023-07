Ravindra Jadeja | మహీ భాయ్.. ఈ ప్రయాణం ఎప్పటికీ నీతోనే : వైరలవుతున్న జడేజా పోస్ట్

July 7, 2023 / 01:45 PM IST

Ravindra Jadeja | టీంఇండియా మాజీ సారధి ‘కెప్టెన్ కూల్’ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ (MS Dhoni) 42వ పుట్టిన రోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా మహీకి సోషల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత జట్టు ఆల్ రౌండర్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ స్టార్ ఆటగాడు రవీంద్ర జడేజా (Ravindra Jadeja) చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ‘2009 నుంచి ఇప్పటి వరకూ.. ఈ ప్రయాణం ఎప్పటికీ నీతోనే కొనసాగుతుంది. మహీ భాయ్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. త్వరలో యెల్లో జెర్సీలో కలుద్దాం’ అంటూ ట్వీట్ చేశారు. ఈ ట్వీట్ కు ఇటీవల ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ లో సీఎస్కే విజయం తర్వాత ధోనీని కౌగిలించుకున్న ఫొటోను షేర్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఫొటో, జడ్డూ ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.

ఐపీఎల్ 2023 ఫైన‌ల్‌ ఉత్కంఠ‌భ‌రిత పోరులో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ (Chennai Super Kings) 5 వికెట్ల తేడాతో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ ( Gujarat Titans) పై విజ‌యం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. జట్టు విజయంలో జడేజా కీలక పాత్ర పోషించాడు. 10 ర‌న్స్ అవ‌స‌ర‌మైన వేళ‌.. సిక్స్‌, ఫోర్‌ కొట్టి చెన్నైను గెలిపించాడు. దీంతో కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ (MS Dhoni) ధోనీ సారథ్యంలో చెన్నై జట్టు ఐదోసారి ఐపీఎల్‌ కప్పును ముద్దాడింది. ఈ విజయాన్ని ధోనీకి అంకితం చేస్తున్నట్లు అప్పట్లో వ్యాఖ్యానించాడు జడేజా. తాజాగా ధోనీ జన్మదినం సందర్భంగా జడేజా చేసిన పోస్ట్ వైరల్ గా మారింది.

My go to man since 2009 to till date and forever. Wishing you a very happy birthday mahi bhai.🎂see u soon in yellow💛 #respect pic.twitter.com/xuHcb0x4lS

— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) July 7, 2023