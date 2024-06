June 26, 2024 / 09:56 PM IST

T20 World Cup 2024 : లీగ్ ద‌శ నుంచి ఉత్కంఠ పోరాటాల‌తో అల‌రిస్తున్న‌ పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్(T20 World Cup) ఆఖ‌రి ద‌శ‌కు చేరుకుంది. విండీస్ గ‌డ్డ‌పై సెమీఫైన‌ల్ ఫైట్ రేప‌టితో ష‌రూ కానుంది. లీగ్ ద‌శలో, సూప‌ర్ 8లో ప‌లు మ్యాచ్‌ల‌కు అంత‌రాయం క‌లిగించిన వ‌రుణుడు(Rain) మ‌ళ్లీ ఆట‌కు అడ్డుప‌డే చాన్స్ ఉంది. ఒక‌వేళ వ‌ర్షం ప‌డితే గ‌నుక అంతా త‌ల‌కిందుల‌వ్వ‌డం ఖాయం.

గ్రూప్ 1 నుంచి భార‌త్ (India), అఫ్గ‌నిస్థాన్‌లు ఫైన‌ల్ బెర్తుపై క‌న్నేయ‌గా.. గ్రూప్ 2 నుంచి ఇంగ్లండ్, దక్షిణాఫ్రికా (South Africa)లు టైటిల్ పోరుకు వెళ్లాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉన్నాయి. ట్రినిడాడ్‌లో జూన్ 27 ఉద‌యం స‌ఫారీల‌తో అఫ్గ‌నిస్థాన్ త‌ల‌ప‌డ‌నుండ‌గా.. గ‌యానా వేదిక‌గా రాత్రి 8 గంట‌ల‌కు డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్‌ను టీమిండియా ఢీ కొట్ట‌నుంది. అయితే.. ఈ రెండు మ్యాచ్‌ల‌కు వాన ముప్పు ఉంద‌ని స‌మాచారం. దాంతో, నాలుగు జ‌ట్ల అభిమానుల్లో ఆందోళ‌న నెల‌కొంది.

