Ollie Robinson : క్రికెట్‌లో ప‌వ‌ర్ హిట్ట‌ర్ల విధ్వంసానికి బౌల‌ర్లు బ‌ల‌వ్వ‌డం కొత్తేమీ కాదు. విధ్వంస‌క ఆట‌గాళ్ల ధాటికి ఒకే ఓవ‌ర్లో ఆరు సిక్స‌ర్లు.. 30కి పైగా ప‌రుగులు స‌మ‌ర్పించుకున్న వాళ్లూ ఉన్నారు. తాజాగా ఇంగ్లండ్ స్టార్ బౌల‌ర్ ఓలీ రాబిన్స‌న్ (Ollie Robinson) సైతం ప‌ట్ట‌ప‌గ‌లే చుక్క‌లు చూశాడు.

సొంత‌గ‌డ్డ‌పై జ‌రిగిన కౌంటీ మ్యాచ్‌లో బ్యాట‌ర్ల ఊచ‌కోత‌కు రాబిన్స‌స్.. ఒకే ఓవ‌ర్లో 43 ప‌రుగులు స‌మ‌ర్పించుకున్నాడు. స‌స్సెక్స్ జ‌ట్టుకు ఆడుతున్న ఈ పేస‌ర్ జూన్ 25 బుధ‌వారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో బ‌లిప‌శువు అయ్యాడు.

