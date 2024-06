June 26, 2024 / 08:02 PM IST

World Cup Celebration : భార‌త క్రికెట్‌లో కొత్త శ‌కానికి నాంది ప‌లికిన 1983 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ విజ‌యాన్ని మ‌ర‌చిపోగ‌ల‌మా. టీమిండియా స‌త్తాను ప్ర‌పంచ‌మంతా చాటిన క‌పిల్ దేవ్ (Kapil Dev) సేన ట్రోఫీ అందుకొని 41 ఏండ్లు పూర్త‌య్యాయి. ఈ సంద‌ర్భంగా అప్ప‌టి జ‌ట్టులోని స‌భ్యులంతా కేకు కోసి ఆ అపూర్వ విజ‌యాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.

టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ కామెంట‌రీ ప్యానెల్‌లో భాగ‌మైన భార‌త దిగ్గ‌జాలు ర‌వి శాస్త్రి (Ravi Shastri), సునీల్ గ‌వాస్క‌ర్‌, బీసీసీఐ చీఫ్ రోజ‌ర్ బిన్నిలు ఈ వేడుక‌లో పాల్గొన్నారు. ఈ త‌రం క్రికెట‌ర్లు రిష‌భ్ పంత్, సిరాజ్‌లు సైతం ఈ లెజెండ్స్‌తో సంద‌డి చేశారు. భార‌త క్రికెట్ గ‌తిని మార్చిన తొలి ఐసీసీ ట్రోఫీ గెలిచిన రోజును త‌ల‌చుకొని అంద‌రూ భావోద్వేగానికి లోన‌య్యారు. అనంత‌రం అంతా ఫొటోల‌కు పోజిచ్చారు. ప్ర‌స్తుతం ఆ పిక్స్ నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Time flies. A Day that changed the FACE of Indian Cricket forever. Old is Gold. 41 years 🙏🙏🙏 – #TDTY #WorldChampions @cricketworldcup @ICC @BCCI pic.twitter.com/gP2UqLFlmL

