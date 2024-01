January 26, 2024 / 09:19 PM IST

Newzealand : న్యూజిలాండ్ జ‌ట్టు సొంత‌గ‌డ్డ‌పై త్వ‌ర‌లోనే ద‌క్షిణాఫ్రికా(South Africa)తో రెండు టెస్టుల‌ సిరీస్ ఆడ‌నుంది. ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్(WTC) 2023-25 సైకిల్‌లో కివీస్‌కు ఈ రెండు మ్యాచ్‌లు చాలా కీల‌కం. అంద‌క‌ని ఆ దేశ‌ బోర్డు శుక్ర‌వారం 14 మందితో కూడిన ప‌టిష్ట‌మైన‌ స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. టిమ్ సౌథీ కెప్టెన్‌గా ఎంపికైన ఈ బృందంలో యువ ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర(Rachin Ravindra)కు చోటు ద‌క్కింది. అంతేకాదు పాకిస్థాన్ టీ20 సిరీస్‌లో గాయ‌ప‌డిన కేన్ విలియ‌మ్స‌న్(Kane Williamson)ను కూడా ఎంపిక చేశారు.

సిరీస్‌కు మ‌రో వారం ఉన్నందున ఆలోపు కేన్ మామ ఫిట్‌నెస్ సాధించే చాన్స్ ఉంది. యంగ్‌స్ట‌ర్ విల్ ఓ రూర్కీ() ఈ సిరీస్‌తో టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేయ‌నున్నాడు. మ‌రోవైపు స‌ఫారీ జ‌ట్టు మాత్రం ఏకంగా 8 మంది కొత్త‌వాళ్ల‌ను ఎంపిక చేసింది. సొంత‌గ‌డ్డ‌పై ఎస్ఏ 20 రెండో సీజ‌న్‌ జ‌రుగుతున్నందున కీల‌క ఆట‌గాళ్ల బ‌దులు కుర్రాళ్ల‌తో స్క్వాడ్‌ను ప్ర‌క‌టించింది.

The first Test squad of the home summer is here! Read more | https://t.co/JZZS3Mb6iR #NZvSA pic.twitter.com/4Fcqv8ut59

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 25, 2024