January 26, 2024 / 08:05 PM IST

Australian Open : ర‌ష్యా టెన్నిస్ సంచ‌ల‌నం డానిల్ మెద్వెదేవ్(Daniil Medvedev) ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్‌ ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లాడు. శుక్ర‌వారం హ‌రాహోరీగా జ‌రిగిన రెండో సెమీఫైన‌ల్లో అలెగ్జాండ‌ర్ జ్వెరెవ్‌(Alexander Zverev)పై గెలుపొందాడు. మొద‌టి రెండు సెట్లు కోల్పోయిన మెద్వెదేవ్ విజేత‌గా నిల‌వ‌డం విశేషం. నాలుగు గంట‌ల 18 నిమిషాల పాటు సాగిన మార‌థాన్ మ్యాచ్‌లో జ్వెరెవ్‌కు చెక్ పెట్టిన‌ అత‌డు.. ఇట‌లీ యంగ్‌స్ట‌ర్ జ‌న్నిక్ సిన్న‌ర్‌(Jannik Sinner)తో టైటిల్ పోరుకు సిద్ధ‌మ‌య్యాడు. సిన్న‌ర్, మెద్వెదేవ్‌లు ఒక్క‌సారి కూడా ఆస్ట్రేలియన్ ట్రోఫీ గెల‌వ‌లేదు. దాంతో, ఈసారి కొత్త చాంపియ‌న్‌ను చూసే చాన్స్ ద‌క్కింది.

ఓడిన‌ప్ప‌టికీ జ‌ర్మ‌నీ కుర్రాడు జ్వెరెవ్ ప్రేక్ష‌కుల మ‌న‌సులు గెలిచాడు. తొలి రెండు సెట్‌ల‌ను జ్వెరెవ్ గెలుచుకోగా.. మూడో సెట్‌లో మెద్వెదేవ్ జోరు కొన‌సాగించడంతో టై బ్రేక‌ర్ అనివార్య‌మైంది. టై బ్రేక‌ర్‌లో నెగ్గిన జ్వెరెవ్ నాలుగో సెట్‌లో ర‌ష్యా ప్లేయ‌ర్‌కు చుక్క‌లు చూపించాడు. కానీ, టై బ్రేక‌ర్ నిల‌బెట్టుకున్న మెద్వెదేవ్ ఐదో సెట్‌లో త‌న మార్క్ ఆట‌తో విజృంభించాడు. అప్పటికే పోరాడి పోరాడి అల‌సిపోయిన జ్వెరెవ్ చేతులెత్తేశాడు.

Will it be the year of the 🐙 or the 🦊?!@DaniilMedwed comes from two sets down to defeat Sascha Zverev! He’ll face Jannik Sinner to crown a first-time #AusOpen champion!

The comeback king. The marathon man. The #AO2024 finalist.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/1IxpvKsDut

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2024