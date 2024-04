April 25, 2024 / 11:19 PM IST

SRH vs RCB : ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో రెండు సార్లు అత్య‌ధిక‌ స్కోర్ బ‌ద్ధ‌లుకొట్టిన జ‌ట్టు.. ప్ర‌త్య‌ర్థి బౌల‌ర్ల‌కు ముచ్చెమ‌టు ప‌ట్టించిన విధ్వంస‌క‌ ఆట‌గాళ్లు.. స్వింగ్‌తో, స్పిన్‌తో అవ‌తలి వాళ్ల‌ను క‌ట్టడి చేసిన వ‌ర‌ల్డ్ క్లాస్ బౌల‌ర్లు.. స‌మిష్టిగా విఫ‌ల‌మైన రోజున స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(Sun risers Hyderabad) ఓ ప‌సికూన‌లా కుదేలైంది. సునామీ ఇన్నింగ్స్‌ల‌తో చ‌రిత్ర లిఖించిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ యోధులంతా మేము ఆడ‌లేమ‌న్న‌ట్టు చేతులెత్తేయ‌గా.. సొంత స్టేడియంలో భారీ ఛేద‌న‌కు దిగిన హైద‌రాబాద్ 171 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. బ్యాటుతో బాదేసి, బంతితో చెల‌రేగిన రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bengaluru) క‌మిన్స్ సేనపై భారీ విక్ట‌రీ కొట్టింది. ఆల్‌రౌండ్ షోతో అద‌ర‌గొట్టిన ఆర్సీబీ చిన్న‌స్వామిలో ఎదురైన ఓట‌మికి ప్ర‌తీకారం తీర్చుకొని మెగా టోర్నీలో రెండో విజ‌యం న‌మోదు చేసింది.

ఉప్ప‌ల్ స్టేడియానికి వెళ్లిన అభిమానుల‌కు వింత అనుభ‌వం ఎదురైంది. సినీ తార‌ల నుంచి స‌గ‌టు ప్రేక్ష‌కుడి వ‌ర‌కూ అంద‌రికీ ‘ఆడుతున్న‌ది స‌న్‌రైజ‌ర్స్ బ్యాట‌ర్లేనా?’ అన్న అనుమానం క‌లిగింది. బ‌ల‌మైన ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians), పంజాబ్ కింగ్స్, చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్, ఆర్సీబీల‌ను సొంత‌గ‌డ్డ‌పై మ‌ట్టిక‌రిపించిన హైద‌రాబాద్ ఈసారి పంజా విస‌ర‌లేక‌పోయింది. వ‌రుస‌గా ఏడు ఓట‌ముల‌తో ప్లే ఆఫ్స్ రేసు నుంచి వైదొలిన ఆర్సీబీ.. పోరాడితే పోయేదేమీ లేద‌న‌ట్టు ఆడ‌గా హిట్ట‌ర్లు ట్రావిస్ హెడ్(1), అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(31), ఎడెన్ మర్క్‌ర‌మ్(7) క్లాసెన్‌(7)లు పేల‌వ షాట్ల‌తో ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌కు దాసోమ‌య్యారు. ఆర్సీబీ బ్యాట‌ర్లు విరాట్ కోహ్లీ(51), ర‌జ‌త్ పాటిదార్(50) అర్ద శ‌త‌కాల‌తో చెల‌రేగిన చోట‌.. మ‌నోళ్లు బౌండ‌రీల వ‌ర్షం కురింపించ‌లేక‌పోయారు.

ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ స్వ‌ప్నిల్ సింగ్(2/40), క‌ర‌న్ శ‌ర్మ‌(2/29)ల విజృంభ‌ణ‌తో వ‌రుస‌గా పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌ట్టారు. ప‌వ‌ర్ ప్లేలోపే ఈ న‌లుగురు డ‌గౌట్ చేర‌డంతో ఆరెంజ్ ఆర్మీకి మ్యాచ్‌పై ఆశ‌లు స‌న్న‌గిల్లాయి. ఆదుకుంటాడ‌నుకున్న లోక‌ల్ బాయ్ నితీశ్ రెడ్డి(13), అబ్దుల్ స‌మ‌ద్‌(10)లు చెత్త షాట్ల‌తో వికెట్ పారేసుకోగా.. స్కోర్‌బోర్డుపై 85 పరుగుల‌కే ఆరు వికెట్లు. క్రీజులోకొచ్చిన‌ కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్(31) ఒత్తిడిలోనూ రెచ్చిపోయి ఆడాడు. కీల‌క వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టిన‌ స్వ‌ప్నిల్, క‌ర‌న్ శ‌ర్మలే టార్గెట్‌గా భారీ సిక్స‌ర్లు బాది హైద‌రాబాద్ స్కోర్ 100 దాటించాడు. మ‌రో ఎండ్‌లో పాతుకుపోయిన‌ ష‌హ్‌బాజ్ అహ్మ‌ద్(40 నాటౌట్), ఉనాద్కాట్‌(8 నాటౌట్)తో క‌లిసి చివ‌రిదాకా పోరాడాడు.

బ్యాట‌ర్ల‌కు స్వ‌ర్గ‌ధామ‌మైన‌ ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో తొలుత‌ రాయ‌ల్ చాలెంజర్స్ బెంగ‌ళూరు బ్యాట‌ర్లు చిత‌క్కొట్టారు. ఓపెన‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ(51), ర‌జ‌త్ పాటిదార్(50)లు అర్ధ సెంచ‌రీలతో క‌దం తొక్క‌గా.. చివ‌ర్లో కామెరూన్ గ్రీన్(37 నాటౌట్), ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ స్వ‌ప్నిల్ సింగ్‌(12)లు బౌండ‌రీల‌తో విరుచుకుప‌డ్డారు. నట‌రాజ‌న్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో స్వ‌ప్నిల్ సిక్స్, ఫోర్ బాద‌డంతో, ఆర్సీబీ నిర్ణీత ఓవ‌ర్లలో 7 వికెట్ల న‌ష్టానికి 206 ప‌రుగులు చేసింది. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ బౌల‌ర్ల‌లో ఉనాద్కాట్ ఒక్క‌డే (3/40)తో రాణించాడు.

