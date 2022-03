March 19, 2022 / 03:01 PM IST

మహిళల ప్రపంచకప్‌లో భారత బ్యాటర్ పూజా వస్త్రాకర్ హాట్‌టాపిక్‌గా నిలిచింది. ఆస్ట్రేలియాతో శనివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత్ ఓడింది. కానీ ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియాలో మంచి పరిణామాలు కనిపించాయి. భారత బ్యాటింగ్ లైనప్ ఎక్కువగా స్మృతి మంధాన, యాస్తికా భాటియా వంటి యువ ప్లేయర్లపైనే ఆధారపడుతూ వచ్చింది.

వెటరన్ హర్మన్‌ప్రీత్ ఒక మ్యాచ్‌లో మెరిసినప్పటికీ కెప్టెన్ మిథాలీ మాత్రం ఒక్కసారి కూడా సంతృప్తికర ప్రదర్శన చేయలేదు. అలాంటిది ఈ మ్యాచ్‌లో మిథాలీ కూడా హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టింది. యాస్తికా భాటియా, మిథాలీ పట్టుదలగా ఆడటంతో భారత జట్టు పోరాడగలిగే స్కోరు చేసింది. చివర్లో హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్, పూజా వస్త్రాకర్ మెరుపులు మెరిపించారు.

ఈ క్రమంలోనే ఇన్నింగ్స్ చివరి ఓవర్లో వస్త్రాకర్ భారీ సిక్సర్ బాదింది. 81 మీటర్లు వెళ్లిన ఈ సిక్సర్.. ఈ ప్రపంచకప్‌లో ఇప్పటి వరకూ అత్యంత భారీ సిక్స్. అంతకుముందు ఈ రికార్డు స్మృతి మంధాన, సౌతాఫ్రికా క్రీడాకారిణి క్లో టైరన్ పేరిట ఉంది. వీళ్లిద్దరూ 80 మీటర్ల సిక్సర్లు బాదారు. ఇప్పుడు వస్త్రాకర్ వీళ్లిద్దరినీ దాటేసింది.

Biggest six of the tournament so far and a good catch in the crowd.#CWC22 #CricketTwitter pic.twitter.com/ihldvK2qMF

— Krithika (@krithika0808) March 19, 2022