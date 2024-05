May 14, 2024 / 11:50 AM IST

వాషింగ్ట‌న్: రెండు నెలల క్రితం అమెరికాలోని బాల్టిమోర్‌లో ఉన్న ఓ బ్రిడ్జ్‌(Baltimore Bridge)ను నౌక ఢీకొన‌డంతో ఆ వంత‌నె కూలిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే భారీ ఎత్తున న‌దిలో స్టీల్ ఉండిపోవ‌డంతో ఇప్పుడు దాన్ని పేల్చివేశారు. కార్గో షిప్ డాలిని చుట్టిన శిథిలాల‌ను తొల‌గించేందుకు చాలా నియంత్ర‌ణ‌తో స్టీల్ మెస్‌ను పేల్చిఏవ‌శారు. ఎటువంటి న‌ష్టం జ‌ర‌గ‌కుండా ఈ ప్ర‌క్రియ‌ను చేప‌ట్టారు. కూలిన బ్రిడ్జ్‌కు బాంబులు పెట్టి పేల్చివేశారు. అయితే ర‌వాణా నౌక‌లు వెళ్లే రూట్‌ను క్లియ‌ర్ చేసే ప్ర‌క్రియ‌లో భాగంగా కూలిన బ్రిడ్జ్‌ను పేల్చి వేశారు. వాస్త‌వానికి వెద‌ర్ స‌రిగా లేక‌పోవ‌డం వ‌ల్ల రెండుసార్లు పేల్చివేత‌ను సోమ‌వారం నిలిపివేశారు. దాలి నౌక‌ను చుట్టిన ఇనుప ముక్క‌ల‌ను తీసివేసేందుకు మ‌రో ప్లాన్ వేశారు. సుమారు 2.6 కిలోమీట‌ర్ల దూరం ఉన్న ఫ్రాన్సిస్ స్కాట్ కీ బ్రిడ్జ్‌.. మార్చి 26వ తేదీన కూలింది. డాలి నౌక అదుపు త‌ప్ప ఢీకొన‌డంతో ఆ బ్రిడ్జ్ కూలిన విష‌యం తెలిసిందే.

Significant milestone achieved tonight with controlled explosives successfully detonated helping to break apart the bridge and start to free the Dali vessel.

Incredible work by the entire Unified Command. @USACEBaltimore @USCG pic.twitter.com/vkNZf039cz

— Port of Baltimore (@portofbalt) May 13, 2024