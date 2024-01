January 1, 2024 / 03:14 PM IST

IPL 2024 : ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్(IPL) 17వ సీజ‌న్ మినీ వేలం ముగియ‌డంతో అన్ని ఫ్రాంచైజీలు టోర్నీ స‌న్న‌ద్ధ‌త‌పై దృష్టి పెట్టాయి. ఐపీఎల్ టాప్ జ‌ట్ల‌లో ఒక‌టైన‌ పంజాబ్ కింగ్స్(Punjab Kings) 2024 ఎడిష‌న్‌పై భారీ ఆశ‌లు పెట్టుకుంది. ఈసారి ఆ జ‌ట్టు మొహాలీ(Mohali)తో పాటు మ‌రో కొత్త‌ స్టేడియంలో ఆడ‌నుంది. ముల్ల‌న్‌పూర్‌ (Mullanpur)లో కొత్త‌గా నిర్మిస్తున్న స్టేడియం దాదాపు పూర్తి కావొచ్చింది. ఈ మ‌ధ్యే పంజాబ్ క్రికెట్ ఆసోసిషేన్ అధికారులు ఈ స్టేడియాన్ని సంద‌ర్శించి, ఫొటోలు షేర్ చేశారు.

‘పంబాజ్ క్రికెట్ అభిమానుల‌ నిరీక్ష‌ణ‌కు తెర‌ప‌డింది. ముల్ల‌న్‌పూర్‌లో కొత్త‌గా నిర్మిస్తున్న‌ స్టేడియం ప‌నులు పూర్తి కావొచ్చాయి. ఐపీఎల్ 2024 సీజ‌న్ ప్రారంభ స‌మ‌యానిక‌ల్లా ఈ స్టేడియం సిద్ధ‌మ‌వుతుంది’ అని పీసీఏ సెక్ర‌ట‌రీ దిల్షేర్ ఖ‌న్నా(Dilher Khanna) ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపాడు.

