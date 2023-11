November 21, 2023 / 03:49 PM IST

Pat Cummins : ఐసీసీ ఫైన‌ల్స్‌లో ఓట‌మ‌న్న‌దే ఎరుగ‌ని ఆస్ట్రేలియా(Australia) వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్లో త‌న మార్క్ చూపించింది. ఫేవ‌రేట్ టీమిండియా(Team India)ను ఒత్తిడికి త‌లొగ్గేలా చేసి ఆరోసారి చాంపియ‌న్‌గా నిలిచింది. అయితే.. లీగ్ ద‌శ‌లో వ‌రుస‌గా రెండు మ్యాచ్‌లు ఓడిన ఆసీస్ .. ఊహించ‌ని రీతిలో వ‌రుస విజ‌యాల‌తో ఫైన‌ల్ చేరింది. అయితే.. ఇదంతా ఎలా సాధ్య‌మైందో తెలుసా..? ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ పాట్ క‌మిన్స్(Pat Cumins) వ‌ల్ల‌నే.

అవును.. వ‌రుస ఓట‌ముల‌తో డీలా ప‌డిన జ‌ట్టు స‌భ్యుల‌తో అత‌డు ఆత్మ‌విశ్వాసాన్ని నూరిపోశాడు. మ్యాచ్‌కు ముందు త‌న స‌హ‌చ‌రుల‌తో ప్ర‌శాంతంగా మాట్లాడేవాడు. వ‌చ్చిన ఏ ఒక్క అవ‌కాశాన్ని వ‌దుల‌కోవ‌ద్ద‌ని అంద‌రితో చెప్పేవాడు. . ఇదే విష‌యం గురించి స‌బ‌ర్మ‌తీ న‌దీలో క్రూయిజ్ బోట్‌పై వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీతో ఫొటోల‌కు పోచ్చిన అనంత‌రం క‌మిన్స్ ఏం అన్నాడంటే..? ‘ఈరోజు ఎవ‌రో ఒక‌రు ఆడ‌తారులే అని అనుకోవ‌ద్దు. అదేదో మీరే ఆడి చూపించాలి. నేను కాకుంటే ఇంకెవ‌రు? అనే మాట‌ల్ని మైదానంలోకి దిగిన ప్ర‌తిసారి మ‌న‌సులో త‌ల‌చుకోవాలి అని నా స‌హ‌చ‌రుల‌కు చెప్పేవాడిని. ఈ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో మా విజ‌య ర‌హ‌స్యం కూడా అదే’ అని క‌మిన్స్ తెలిపాడు. అహ్మ‌దాబాద్‌లో భార‌త్‌తో జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో క‌మిన్స్ అద్భుత కెప్టెన్సీతో ఆక‌ట్టుకున్నాడు.

