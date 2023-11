Sara Ali Khan | సారా అలీఖాన్ Ae Watan Mere Watan మోషన్‌ పోస్టర్‌

November 21, 2023 / 03:39 PM IST

Sara Ali Khan | ఓ వైపు గ్లామరస్‌ పాత్రలు చేస్తూనే.. మరోవైపు పర్‌ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్‌ పాత్రల్లో నటిస్తూ టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది బాలీవుడ్ భామ సారా అలీఖాన్ (Sara Ali Khan). ప్రొఫెషనల్‌ కమిట్‌మెంట్స్‌తో ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్న ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం Ae Watan Mere Watan టైటిల్‌తో ఓ వెబ్ ప్రాజెక్ట్‌ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

చాలా కాలానికి ఈ మూవీకి సంబంధించిన అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. గోవాలోని International Film Festival of Indiaలో ఈ మూవీ మోషన్‌ పోస్టర్‌ను లాంఛ్ చేశాడు దర్శకనిర్మాత కరణ్‌ జోహార్. థ్రిల్లర్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ మోషన్‌ పోస్టర్‌ లాంఛింగ్ సెర్మనీలో సుఖ్విందర్‌ సింగ్‌QatraQatra సాంగ్‌ను పాడి అలరించాడు. తాజా మోషన్ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటీని మరింత పెంచేస్తుంది.

ఈ అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ దేశభక్తి నేపథ్యంలో 1942 బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతుంది. ఇప్పటికే మేకర్స్ చాలా రోజుల క్రితం లాంఛ్ చేసిన ఆసక్తికర గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది‌. ఇప్పటివరకు గ్లామరస్ లుక్‌లో అలరించిన సారా అలీఖాన్‌ ఈ సారి ఎవరికీ భయపడని స్వాతంత్య్ర సమరయోధురాలిగా తనలోని మరో యాంగిల్‌ను చూపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్ వీడియోతో తెలిసిపోతుంది.

వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. కన్నన్‌ ఆయ్యర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ వెబ్ మూవీకి దరబ్‌ ఫరూఖి, కన్నడ్‌ అయ్యర్‌ సంయుక్తంగా కథనందిస్తున్నారు. ధర్మ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్ బ్యానర్‌పై కరణ్‌ జోహార్‌, అపూర్వ మెహతా నిర్మిస్తున్నారు.

Ae Watan Mere Watan మోషన్‌ పోస్టర్‌..

