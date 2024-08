August 16, 2024 / 07:51 PM IST

Krishna Nagar : పారాలింపిక్స్‌లో ప‌త‌క వేట‌కు సిద్ధ‌మైన బ్యాడ్మింట‌న్ స్టార్ కృష్ణా న‌గ‌ర్‌ (Krishna Nagar)కు ఊహించ‌ని ప‌రిస్థితి ఎదురైంది. విశ్వ క్రీడ‌ల కోసం అత‌డితో వెళ్లాల్సిన కోచ్ వీసాను పారిస్ అధికారులు ప‌క్క‌న పెట్టేశారు. దాంతో, కృష్ణా సాయం కోసం ప్ర‌భుతాన్ని ఆశ్ర‌యించాడు. ‘ప్లీజ్ నాకు సాయం చేయండి’ అంటూ అత‌డు ఎక్స్ వేదిక‌గా అభ్య‌ర్థించాడు.

‘నా వ్య‌క్తిగ‌త కోచ్ వీసాను పారిస్ ఒలింపిక్ నిర్వాహ‌కులు తిర‌స్క‌రించారు. నా విజ‌యంలో అత‌డి పాత్ర ఎంతో ఉంది. అందుని ఫ్రాన్స్ దౌత్య కార్యాల‌యాన్ని మ‌రోసారి అత‌డి వీసా ద‌ర‌ఖాస్తును ప‌రిశీలించాల్సిందిగా మ‌న‌వి చేస్తున్నా. మీ విలువైన స‌ల‌హాలు, సూచ‌నల‌కు అభినంద‌న‌లు’ అని కృష్ణ త‌న పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

🚨 Urgent: My personal coach’s visa for the Paris 2024 Paralympic Games was rejected. Their role is crucial for my success. I’ve requested a reconsideration from the French embassy. Any support or advice is appreciated! 🙏🇫🇷 @thierry_mathou @FranceinIndia #Paris2024 #Paralympics… pic.twitter.com/F47jxDkB7B

— Krishna Nagar (@Krishnanagar99) August 16, 2024