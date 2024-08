Watch: ఐదో అంతస్తు నుంచి పడిన కుక్క.. నడుస్తున్న బాలికపై పడటంతో చిన్నారి మృతి

August 7, 2024 / 06:39 PM IST

ముంబై: పెంపుడు కుక్క బిల్డింగ్‌ ఐదో అంతస్తు నుంచి కింద పడింది. అయితే కింద ఉన్న రోడ్డ్‌పై తల్లితో కలిసి నడుస్తున్న మూడేళ్ల బాలికపై ఆ కుక్క పడింది. స్పృహ తప్పిన ఆ చిన్నారిని ఆసుపత్రికి తరలించగా మరణించినట్లు డాక్టర్లు చెప్పారు. (Dog Falls From 5th Floor Killing Girl) దీంతో ఆ బాలిక కుటుంబంలో విషాదం నెలకొన్నది. మహారాష్ట్రలోని థానేలో ఈ సంఘటన జరిగింది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం ముంబ్రాలోని అమృత్‌నగర్‌లో చిరాగ్ మాన్షన్‌ 5వ అంతస్తు పైనుంచి పెంపుడు కుక్క కింద పడింది. బంధువులు, తల్లితో కలిసి రోడ్డుపై నడిచి వెళ్తున్న మూడేళ్ల బాలికపై ఆ కుక్క పడింది. ఆ ధాటికి రోడ్డుపై పడిన ఆ చిన్నారి స్పృహ కోల్పోయింది.

కాగా, ఆందోళన చెందిన తల్లి ఆ బాలికను ఎత్తుకుని సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లింది. వైద్య పరీక్షల కోసం మరో ఆసుపత్రికి తరలించగా ఆ చిన్నారి మరణించింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆ కుక్క ప్రమాదవశాత్తు బిల్డింగ్‌పై నుంచి పడిందా? జంప్‌ చేసిందా? లేక ఆ కుక్కను ఎవరైనా కిందకు తోసేశారా? అన్నది ఆరా తీస్తున్నారు.

మరోవైపు బిల్డింగ్‌ పైనుంచి బాలికపై పడి ఆ చిన్నారి మరణానికి కారణమైన పెంపుడు కుక్క తీవ్రంగా గాయపడింది. అనంతరం పైకి లేచిన అది బాధతో కుంటుతూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

MUMBRA | A tragic incident occurred in Mumbra, where a dog fell on a three-year-old child, resulting in her death. The child was walking with her mother when the dog, which was on the fifth floor of a building, jumped off and landed on the child. The incident took place in the… pic.twitter.com/lBQHjLnXDz

— ℝ𝕒𝕛 𝕄𝕒𝕛𝕚 (@Rajmajiofficial) August 7, 2024