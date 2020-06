పాకిస్తాన్‌ ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ కప్‌ గెలిచి నేటికి మూడేండ్లు

స్పోర్ట్స్‌ : 2017 సంవత్సరంలో ఐసీసీ నిర్వహించిన చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ ఫైనల్‌కు ఇంగ్లండ్‌, పాకిస్తాన్‌ చేరుకున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌పై పాకిస్తాన్‌ గెలుపొంది కప్పు ఎగరేసుకుపోయింది. మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఇంగ్లండ్‌ జట్టు 20 ఓవర్లకు 212 పరుగులు చేసింది. లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన పాకిస్తాన్‌ ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో 12.5 ఓవర్లలోనే 215 పరుగులు చేసి గెలుపొందింది. ఈ సందర్భంగా పాకిస్తాన్‌ క్రికెటక్‌ హఫీజ్‌ విన్నింగ్‌ షాట్‌ కొట్టి జట్టును గెలిపించగా ఆటగాళ్లు సంబురాలు చేసుకుంటున్న వీడియోను ఐసీసీ తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో ఆదివారం పోస్టు చేసింది.



#OnThisDay in 2017, Pakistan put up an all-round performance against England to storm into the final of the ICC Champions Trophy ????



They chased down a modest 212 with 12.5 overs to spare ???? pic.twitter.com/1ND4mMirtF