January 29, 2024 / 01:35 PM IST

Ollie Pope : భార‌త గ‌డ్డ‌పై ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో వీరోచిత శ‌త‌కం బాదిన ఇంగ్లండ్ క్రికెట‌ర్ ఓలీ పోప్(Ollie Pope)పై దిగ్గ‌జాలు ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్నారు. అశ్విన్, జ‌డేజాలాంటి వ‌ర‌ల్డ్ క్లాస్ స్పిన్న‌ర్ల బౌలింగ్‌లో అల‌వోక‌గా స్వీప్, రివ‌ర్స్ స్వీప్ షాట్లు ఆడిన పోప్.. 4 ప‌రుగుల తేడాతో డ‌బుల్ సెంచ‌రీ చేజార్చుకున్నాడు. అయితే.. ఈ మ్యాచ్‌లో అత‌డు స్కూప్ షాట్‌తో అల‌రించాడు.

జ‌డ్డూ బౌలింగ్‌లో ఎడ‌మ మోకాలిపై కూర్చొని స్కూప్ షాట్(Scoop Shot) ద్వారా వికెట్ కీప‌ర్ శ్రీ‌క‌ర్ భ‌ర‌త్ మీదుగా బంతిని బౌడ‌రీకి త‌ర‌లించాడు. దాంతో, 8 ఏండ్ల క్రితం అత‌డు ఆడిన ఆ షాట్‌ను అభిమానులు గుర్తుచేసుకున్నారు. 2016లో తొలిసారి పోప్ ఆ స్కూప్ షాట్ ఆడాడు.

Ollie Pope has just done this. I approve. pic.twitter.com/54huPWF9az

— Elizabeth Ammon (@legsidelizzy) August 16, 2016