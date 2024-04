April 28, 2024 / 04:35 PM IST

AamirKhan | అప్పటిదాకా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ట్రాక్ రికార్డులన్నింటిని తిరగరాసిన సినిమా గజినీ. ఏఆర్‌ మురుగదాస్ (AR Murugadoss)‌, అమీర్‌ఖాన్‌ కాంబోలో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ను ఏ రేంజ్‌లో షేక్ చేసిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. అమీర్‌ఖాన్‌ (AamirKhan) కు కెరీర్‌లోనే ల్యాండ్‌ మార్క్‌ సినిమాగా నిలిచిపోయే బ్లాక్ బస్టర్‌ను అందించాడు మురుగదాస్‌. తనకిష్టమైన డైరెక్టర్‌ మురుగదాస్‌ గురించి కపిల్ శర్మ టాక్ షోలో అమీర్‌ ఖాన్‌ కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాడు.

మురుగదాస్‌ని గజినీ డైరెక్టర్‌లా చూస్తా.. ఒకే అతడలాంటి యూనిక్‌ పర్సన్‌. ఆయన చిన్నగా.. పిల్లాడిలా కనిపిస్తారు. మురుగదాస్‌ అంటే మీరు అతడు ఆరడుగుల వ్యక్తి అనుకుంటారు. తొలిసారి మురుగదాస్ నన్ను కలిసేందుకు వచ్చినప్పుడు చేతులు, కాళ్ల మధ్యలో పెట్టుకొని ఇలా కూర్చొని హలో సార్ అని పిలిచేవాడు. అలాంటి యూనిక్ క్వాలిటీ ఉండేది. ఆయన ఏ విషయాన్ని ఫిల్టర్ చేసేవారు కాదన్నాడు అమీర్‌ ఖాన్‌.

సార్ మనం ఈ సీన్‌ను ఇలా చేయొచ్చా.. నేను తలుపు నుంచి రావడం కంటే మెట్లపై నుంచి వస్తే ఎలా ఉంటుందని అని అడిగితే.. ఆయనకు ఐడియా నచ్చకుంటే ఫిల్టర్‌ (వడబోత) చేయరు. వెరీ బ్యాడ్ సార్.. వెరీ బ్యాడ్.. అని ఆయన ముఖం ఇలా మారిపోతుంది. ఎదుటి వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నాడు. వాళ్లు ఇబ్బందిగా ఫీల్ కారా..? అని కూడా ఆలోచించరు. సాధారణంగా అలా అడిగినప్పుడు ఎవరైనా మంచి ఐడియా అంటారు.. కానీ నా విషయానికొస్తే మేనేజ్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తా.. కానీ ఆయన అలా కాదు.. వెరీ బ్యాడ్ సార్.. వెరీ బ్యాడ్ అని చెప్పేస్తారు.

కానీ ఆయన ఐడియా నచ్చితే మాత్రం సూపర్ హిట్ సార్.. సూపర్ హిట్ అనేస్తారు. ఆయన్ను గమనిస్తే ఫిల్టర్‌ అనేదే కనిపించదు. ఈ క్వాలిటీ నేను ఆయన దగ్గర నుంచే నేర్చుకున్నా. సల్మాన్‌ఖాన్‌ను మురుగదాస్ సికిందర్‌లో ఉత్తమంగా చూపిస్తాడని ఆశిస్తున్నా..అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు అమీర్‌ఖాన్‌. ఏఆర్‌ మురుగదాస్‌ గురించి అమీర్‌ ఖాన్ చెప్పిన డైలాగ్స్‌ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

“#AamirKhan on @ARMurugadoss & his no filter director Quality

Hopefully he’ll present #Salmankhan at his best in #Sikandar…pic.twitter.com/XZGS2OR19I

— FIGHTя (@SalmanzFighter_) April 28, 2024