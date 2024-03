March 14, 2024 / 02:35 PM IST

Ranji Trophy 2024 : రంజీల్లో తిరుగులేని ముంబై(Mumbai) మ‌రోసారి చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. హోరాహోరీగా జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో విద‌ర్భ(Vidarbha)ను మ‌ట్టిక‌రిపించి 8 ఏండ్ల త‌ర్వాత టైటిల్‌ను ముద్దాడింది. 169 ప‌రుగుల తేడాతో విద‌ర్భ‌ను చిత్తు చేసింది. అక్ష‌య్ వ‌ద్కార్(102) సెంచ‌రీతో పోరాడినా.. త‌నుష్ కొటియాన్ దెబ్బ‌తో విద‌ర్భను కుప్ప‌కూల్చాడు. దాంతో, ముంబై ఖాతాలో 42వ రంజీ టైటిల్ వ‌చ్చి చేరింది.

సొంత ప్రేక్ష‌కుల స‌మక్షంలో ముంబై సార‌థి అజింక్యా ర‌హానే టైటిల్ అందుకున్నాడు. సెంచ‌రీ హీరో ముషీర్ ఖాన్ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు అందుకోగా.. త‌నుష్ కొటియాన్ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్’ అవార్డు గెలుపొందాడు. ఐదు రోజుల పాటు ఉత్కంఠ రేపిన రంజీ ఫైన‌ల్లో ముంబై రఫ్పాడించింది.

తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఓపెన‌ర్ పృథ్వీ షా(44), శార్థూల్ ఠాకూర్‌(75) హాఫ్ సెంచ‌రీతో 224 ర‌న్స్ కొట్టిన ముంబైని బౌల‌ర్లు ఆదుకున్నారు. విద‌ర్భను 105 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట్ చేసి ఆధిక్యం అందించారు. ఆ త‌ర్వాత ముషీర్ ఖాన్(136), శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్(95), ర‌హానే(73)లు అద్భుత పోరాటంతో విద‌ర్భ‌కు భారీ ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది.

అనంత‌రం విద‌ర్భ బ్యాట‌ర్లు కూడా మేమేమీ త‌క్కువ కాద‌న్న‌ట్టు దంచికొట్టారు. ఓపెన‌ర్లు అథ‌ర్వ తైడే(32), ధ్రువ్ శొరే(28)లు శుభారంభం ఇచ్చారు. నాలుగో రోజు అస‌మాన పోరాటంతో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి ర‌న్స్ చేసింది. ముంబైకి చెమ‌టలు ప‌ట్టించిన బ‌రోడా బ్యాట‌ర్లు.. ఐదో రోజు నిల‌బ‌డ‌లేక‌పోయారు.

