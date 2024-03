March 14, 2024 / 12:03 PM IST

WPL 2024 : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ రెండో సీజ‌న్ చివ‌రి అంకానికి చేరింది. గుజ‌రాత్ జెయింట్స్‌పై భారీ విజ‌యంతో నిరుడు రన్న‌ర‌ప్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (Delhi Capitals).. ద‌ర్జాగా ఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టింది. రెండో ఫైన‌ల్ బెర్తు కోసం డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ ముంబై ఇండియ‌న్స్ (Mumbai Indians) రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(RCB) మ‌ధ్య గ‌ట్టి పోటీ నెల‌కొంది. ఫిబ్ర‌వ‌రి 15 శుక్ర‌వారం జ‌రిగే ఎలిమినేట‌ర్ పోరుతో ఢిల్లీని ఢీకొట్టేది ఎవ‌రో తేలిపోనుంది.

తొలి సీజ‌న్‌లో క‌ప్పు కొల్ల‌గొట్టిన ముంబై రెండో సీజ‌న్‌ను ఘ‌నంగా ఆరంభించింది. మ‌రోవైపు బెంగ‌ళూరు తొలి మ్యాచ్‌లో యూపీ వారియ‌ర్స్‌పై విజ‌యంతో బోణీ కొట్టినా.. ఆ త‌ర్వాత త‌డ‌బ‌డింది. లీగ్ ద‌శ‌లో ముంబై, బెంగ‌ళూరు రెండ్లుసార్లు త‌ల‌ప‌డ‌గా చెరొక మ్యాచ్‌లో గెలుపొందాయి. ఇకప్లే ఆఫ్స్‌కు ముందు చావోరేవో మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ ఆల్‌రౌండ్ షోతో ముంబైని చిత్తు చేసింది. 113 ప‌రుగుల స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో స్టార్ స్ట్ర‌యిక‌ర్ ఎలీసా పెర్రీ(Elyssa Perry) బ్యాటుతో బంతితో రాణించడంతో స్మృతి మంధాన సేన 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది.

It’s the Mumbai Indians who will take on the Royal Challengers Bangalore in the #TATAWPL Eliminator 🥳 #MIvRCB | #Eliminator | @mipaltan | @RCBTweets pic.twitter.com/q92MLJvuaD

ఇరుజ‌ట్ల ఆట‌తీరు, బ‌లాబ‌లాలను ప‌రిశీలిస్తే.. విజ‌యావ‌కాశాలు ముంబై, ఆర్సీబీకి స‌మానంగా ఉన్నాయి. అయితే.. నాకౌట్ మ్యాచులో ఎవ‌రు ఒత్తిడి లేకుండా ఆడ‌తార‌నేది ఆస‌క్తిక‌రం. నిరుడు జ‌ట్టును విజేత‌గా నిలిపిన హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ ఈ ఏడాది టాప్ ఫామ్‌లో ఉంది. ఆమె యూపీపై 95 నాటౌట్‌తో జ‌ట్టును గెలిపించింది. ఆ జ‌ట్టు పేస‌ర్ ష‌బ్నం ఇస్మాయిల్ సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉండ‌డంతో ఆర్సీబీ బ్యాట‌ర్లు క‌ష్టాలు త‌ప్ప‌క‌పోవ‌చ్చు. బ్యాటింగ్ యూనిట్ విష‌యానికొస్తే.. ఓపెన‌ర్లు య‌స్తికా భాటియా, హేలీ మాథ్యూస్‌లు శుభారంభాలు ఇస్తున్నారు.

