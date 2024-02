MS Dhoni | ఐపీఎల్‌ సమీపిస్తున్న వేళ.. దేవరీ మా ఆలయంలో ధోనీ ప్రత్యేక పూజలు.. VIDEO

February 7, 2024 / 11:15 AM IST

MS Dhoni | భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు సారథి (Chennai Super Kings captain) ఎంఎస్ ధోనీ (MS Dhoni) రాంచీ (Ranchi)లోని పవిత్ర దేవరీ మా ఆలయాన్ని సందర్శించాడు. అభిమానుల మధ్య క్యూ లైన్‌లో నిల్చొని మరీ.. అమ్మవారిని దర్శించుకున్నాడు. దేవరీ మా ఆలయం (Deori Maa Temple)లోని దుర్గాదేవికి ప్రత్యేక పూజలు చేశాడు. దర్శనానంతరం అర్చకులు ధోనీని ఆశీర్వదించి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. ఆలయంలో ధోనీని చూసిన అభిమానులు సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు. ధోనీ.. దేవరీ మా ఆలయాన్ని సందర్శించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

MS Dhoni visit at the Deori Maa Temple in Ranchi to seek blessings.

– This is beautiful..!!! pic.twitter.com/KYxRc3KXgU

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) February 6, 2024