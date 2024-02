February 8, 2024 / 11:39 AM IST

MS Dhoni : భార‌త మాజీ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni) కెరీర్‌లో చివ‌రి ఐపీఎల్‌(IPL 2024)కు సిద్ధ‌మ‌వ‌తున్నాడు. టోర్నీకి నెల రోజులే ఉండ‌డంతో మ‌హీ భాయ్ ప్రాక్టీస్ వేగం పెంచాడు. తాజాగా రాంచీలో అత‌డు బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వీడియో ఒక‌టి ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది. అందులో ధోనీ కొత్త లోగో ఉన్న బ్యాటుతో క‌నిపించాడు. అలాగ‌ని అది ఏ పెద్ద కంపెనీ లోగోను అనుకుంటే పొర‌ప‌డిన‌ట్టే. మ‌రి ఆ బ్యాటుపై ఉన్న స్టిక్క‌ర్ ఏ కంపెనీది కాదు. ఆ స్టిక్క‌ర్ మీద అత‌డి స్నేహితుడి షాపు పేరు రాసి ఉంది. బాల్య‌మిత్రుడికి సాయం చేయాల‌నే ఉద్దేశంతో అత‌డి షాప్ పేరుతో ఉన్న‌ స్టిక్క‌ర్ అతికించిన బ్యాటుతో మ‌హీ ప్రాక్టీస్ చేశాడు.

ధోనీ చిన్న‌ప్ప‌టి స్నేహితుడికి ‘ప్రైమ్ స్పోర్ట్స్'(Prime Sports) అనే షాప్ ఉంది. అందులో అన్ని ర‌కాల క్రికెట్ కిట్తో పాటు జెర్సీలు, ఇత‌ర ఆట సామ‌గ్రి ల‌భిస్తాయి. దాంతో, త‌న మిత్రుడి దుకాణానికి మ‌రింత పాపులారిటీ తేవ‌డం కోసం ధోనీ.. ప్రైమ్ స్పోర్ట్స్ స్టిక్క‌ర్ ఉన్న బ్యాటుతో ప్రాక్టీస్ చేశాడు. ఇంకేముంది.. క్ష‌ణాల్లో ఆ ఫొటోలు, వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారాయి.

Dhoni has “Prime Sports” sticker on his bat

Prime Sports is the name of the shop of his childhood friend . pic.twitter.com/RsaGiDLi7a

— Don Cricket 🏏 (@doncricket_) February 7, 2024