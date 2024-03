March 15, 2024 / 03:04 PM IST

Matthew Wade : ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆటగాడు మాథ్యూ వేడ్(Matthew Wade) షాకింగ్ నిర్ణ‌యం తీసుకున్నాడు. వికెట్ కీప‌ర్, బ్యాట‌ర్ అయిన వేడ్ శుక్ర‌వారం ఫ‌స్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌(First Class Cricket)కు రిటైర్మెంట్ ప్ర‌క‌టించాడు. పెర్త్ స్టేడియంలో వ‌చ్చే వారం జ‌రిగే షెఫీల్డ్ షీల్డ్ ఫైన‌ల్‌ (Sheffield Shield Final)లో వేడ్ ఫ‌స్ట్ క్లాస్ కెరీర్ ముగియ‌నుంది. అయితే.. వ‌న్డేలు, టీ20ల్లో కొన‌సాగ‌నున్న‌ట్టు 36 ఏండ్ల వేడ్ తెలిపాడు. త‌న సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో అండ‌గా నిలిచిన స‌హ‌చ‌రుల‌కు వేడ్ ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపాడు.

‘నా కెరీర్ ఆసాంతం స‌హ‌క‌రించిన జ‌ట్టు స‌భ్య‌ల‌కు కృత‌జ్ఞ‌తలు. ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెటర్‌గా రాణించేందుకు విక్టోరియా ఎంతో తోడ్ప‌డింది. నా సొంత రాష్ట్రంలో కెరీర్ ముగించేందుకు అన్నివిధాలా మ‌ద్ద‌తుగా నిలిచిన టాస్మేనియాకు ధ‌న్య‌వాదాలు’ అని వేడ్ తెలిపాడు.

