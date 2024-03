March 15, 2024 / 01:44 PM IST

Indian Wells 2024 : ఇండియ‌న్ వెల్స్ టోర్నీ క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్‌కు తేనెటీగ‌(Honey Bees)లు అంత‌రాయం క‌లిగించాయి. దాదాపు గంట పాటు నానా హంగామా సృష్టించాయి. రెండో సీడ్ కార్లోస్ అల్క‌రాజ్(Carlos Alcaraz), అలెగ్జాండ‌ర్ జ్వెరెవ్(Alexander Zverev)లు హోరాహోరీగా త‌ల‌ప‌డుతుండ‌గా.. వంద‌ల సంఖ్య‌లో తేనెటీగ‌ల గుంపు కోర్టులోకి వ‌చ్చింది. మూడో గేమ్‌లో స‌ర్వ్ చేసేందుకు రెడీగా ఉన్న‌ అల్క‌రాజ్‌ను అవి చుట్టుముట్టాయి.

దాంతో, అత‌డు వాటి నుంచి త‌ప్పించుకొనేందుకు నానా ప్ర‌య‌త్నం చేశాడు. అయినా తేనెటీగ‌లు వ‌ద‌ల‌క‌పోవ‌డంతో గ‌బ‌గ‌బా కోర్టు నుంచి బ‌య‌ట‌కు ప‌రుగెత్తాడు. జ్వెరెవ్ సైతం కోర్టు నుంచి సుర‌క్షిత ప్రాంతానికి వెళ్లాడు. అయినా స‌రే తేనెటీగలు కోర్టులోనే అటూఇటూ తిర‌గ‌డంతో చైర్ అంపైర్లు గంట సేపు మ్యాచ్‌ను నిలిపివేశారు.

The most BEE-ZARRE thing you’ll ever see!! 🐝#TennisParadise pic.twitter.com/OAHe0lIMpB

— Tennis TV (@TennisTV) March 14, 2024