January 14, 2024 / 02:44 PM IST

Manavjith Singh : భార‌త షూట‌ర్ మాన‌వ్‌జిత్ సింగ్ సంధు(Manavjith Singh Sandhu)కు పెద్ద షాక్ త‌గిలింది. ఈ స్టార్ షూట‌ర్ ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్(Paris Olympics 2024) బెర్తు కోల్పోయాడు. అస‌లేం జ‌రిగిందంటే..? కువైట్‌లో జ‌రుగుతున్న ఆసియా ఒలింపిక్స్ క్వాలిఫ‌య‌ర్స్‌(Asian Olympic Qualifiers) పోటీల సంద‌ర్భంగా మాన‌వ్‌జిత్ తుపాకీని నిర్వాహ‌కులు ప‌రీక్షించారు.

రెగ్యుల‌ర్‌గా జ‌రిపే ఎక్విప్‌మెంట్ కంట్రోల్ టెస్టు (Equipment Control Test)లో అత‌డి గ‌న్ విఫ‌ల‌మైంది. దాంతో, నిర్వాహకులు మాన‌వ్‌జిత్‌ను పోటీ ప‌డేందుకు అన‌ర్హుడిగా ప్ర‌క‌టించారు. అయితే.. ఈ స్టార్ షూట‌ర్ మాత్రం టోర్న‌మెంట్ డైరెక్ట‌ర్‌ రాజ‌కీయల వ‌ల్ల‌నే త‌న‌ను డిస్ క్వాలిఫై చేశార‌ని అన్నాడు.

Trap shooter Manavjit Sandhu apparently disqualified from competing in Asian Shotgun Olympic Qualifiers after his gun stock failed the EC Test.

This is very surprising coz he has been using the same stock since the Rio Olympics, and has never faced issues as such.@OfficialNRAI pic.twitter.com/30WPDL3Sfo

— Rambo (@monster_zero123) January 14, 2024