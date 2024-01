January 14, 2024 / 01:38 PM IST

Hanuman Movie | టాలీవుడ్‌లో ప్ర‌స్తుతం ఎక్క‌డ విన్న హనుమాన్ పేరే వినిపిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఏ ఇద్దరు మూవీ లవర్స్ మాట్లాడుకున్న హనుమాన్ చూసావా అని మాట్లాడుకుంటున్నారు. ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ (Prashanth Varma) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ టాక్‌తో బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్ముదులుపుతోంది. ఇక ఈ సినిమా చూసిన అభిమానులు కూడా మూవీ బాగుంద‌ని, వీఎఫ్ఎక్స్, విజువల్స్​ అయితే హాలీవుడ్ రేంజ్‌లో ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.

ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ చిత్రం బుక్ మై షోలో అరుదైన రికార్డు అందుకుంది. ఈ మూవీకి సంబంధించి కేవ‌లం రెండు రోజుల్లోనే బుక్ మై షోలో 10 లక్షల టికెట్లు బుక్ అయ్యాయి. ఈ విష‌యాన్ని నిర్మాణ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది. తెలుగులో తొలి సూపర్ హీరో చిత్రంగా వచ్చిన ఈ హనుమాన్ చిత్రం విడుదలకు ముందే ఇండియా వైడ్​గా మంచి హైప్​ను అందుకుంది.

