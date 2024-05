May 11, 2024 / 04:41 PM IST

AP Assembly Elections | ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో భాగంగా పిఠాపురం నియోజకవర్గం నుంచి జ‌న‌సేన అధినేత ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టికే ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ మ‌ద్ద‌తుగా టాలీవుడ్‌కు చెందిన ప‌లువురు సినీ ప్ర‌ముఖుల‌తో పాటు అగ్ర న‌టులు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నాని, అల్లు అర్జున్‌లు మ‌ద్ద‌తు తెలిపారు. ఈ క్ర‌మంలోనే తాజాగా సలార్ బ్యూటీ శ్రియ రెడ్డి ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్‌కు మ‌ద్ద‌తు తెలిపింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో పిఠాపురం నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్న జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించాలని శ్రియ రెడ్డి ఎక్స్ వేదిక‌గా పోస్ట్ చేసింది.

Wishing you great luck #Pawanakalyan garu for a successful election in pithapuram ! May you be blessed with abundance always . #VoteForGlass pic.twitter.com/5scPQrThuT

— Sriya Reddy (@sriyareddy) May 10, 2024