January 21, 2024 / 04:02 PM IST

KS Bharat : భార‌త జ‌ట్టు వికెట్ కీప‌ర్ శ్రీ‌క‌ర్ భ‌ర‌త్‌(KS Bharat) శ్రీ‌రాముడిపై త‌న భ‌క్తిని చాటుకున్నాడు. స్వ‌దేశంలో ఇంగ్లండ్ ల‌య‌న్స్‌(England Lions)తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో అజేయ శ‌త‌కంతో మెరిసిన భ‌ర‌త్.. ఆ సెంచ‌రీని అయోధ్య రాముడికి అంకితం చేశాడు.

సెంచ‌రీ కొట్టాక ఈ తెలుగు కుర్రాడు వినూత్యంగా సంబురాలు చేసుకున్నాడు. శ్రీ‌రాముడిలా విల్లు ఎక్కుపెట్టి, బాణం వ‌దిలిన‌ట్టు అభిన‌యించి కెమెరా కంట ప‌డ్డాడు. ప్ర‌స్తుతం ఆ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. అయోధ్య‌లో కొత్త‌గా నిర్మించిన రామ మందిరంలో జ‌న‌వ‌రి 22న బాల రాముడి ‘ప్రాణ ప్రతిష్ఠ’ (Pran Pratishta) జ‌రుగ‌నుంది. రెండు రోజుల క్రిత‌మే 51 అడుగుల ఎత్తైన రామ్ ల‌ల్లా న‌ల్ల రాతి విగ్ర‌హాన్ని గ‌ర్భగుడిలో ప్ర‌వేశ పెట్టారు. సోమ‌వారం మ‌ధ్యాహ్నం 12 గంట‌ల‌కు ప్రాణ ప్ర‌తిష్ఠ కార్య‌క్ర‌మాన్ని క‌న్నుల పండువ‌గా నిర్వ‌హించ‌నున్నారు.

KS Bharat dedicated his hundred against England Lions to “Lord Ram”.

– Bharat did bow & arrow celebration…!!!!pic.twitter.com/B13stcQBu7

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 21, 2024