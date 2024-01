Sitara Ghattamaneni | సితార మంచి మనసు.. అనాథల కోసం ‘గుంటూరు కారం’ స్పెషల్ షో

January 21, 2024 / 03:30 PM IST

Guntur Kaaram Movie | టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారాలపట్టి సితార (Sitara) మరోసారి తన గొప్ప మనసు చాటుకుంది. అనాథ పిల్ల‌ల కోసం ‘గుంటూరుకారం’ (Guntur Kaaram) స్పెష‌ల్ షో ఏర్పాటు చేసింది. మహేష్ బాబు, త్రివిక్రమ్ కాంబినేష‌న్‌లో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘గుంటూరుకారం’ (Guntur Kaaram). ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి పాజిటివ్ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతుంది.

అయితే మహేష్ బాబు కుమార్తె సితార అనాథ చిన్నారుల కోసం ‘గుంటూరుకారం’ (Guntur Kaaram) స్పెష‌ల్ షో ఏర్పాటు చేసింది. మహేశ్‌బాబు ఫౌండేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో ఏఎంబీ సినిమాస్ వేదిక‌గా ఈ స్పెష‌ల్ షో ఏర్పాటు చేయ‌గా.. ఈ స్పెష‌ల్ స్క్రీనింగ్‌కు హాజరయ్యారు. చిన్నారుల‌తో క‌లిసి గుంటూరు కారం సినిమా చూశారు. అనంత‌రం వారితో క‌లిసి ఫొటోలు దిగారు. ఇక ఇది చూసిన నెటిజ‌న్లు మ‌హేష్ లాగానే సితార కూడా బంగ‌రం అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

A Heartwarming Gesture! 👏🏻#SitaraGhattamaneni spreads joy by organizing a special show of #GunturKaaram for the wonderful souls from the orphanage at AMB Cinemas ❤️#BlockbusterGunturKaaram @urstrulyMahesh @MBfoundationorg pic.twitter.com/Zc6OWPPYOT

