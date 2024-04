April 29, 2024 / 03:26 PM IST

Malavika Mohanan | సోషల్ మీడియాలో మలబార్ సోయగం మాళవిక మోహనన్‌ (Malavika Mohanan) క్రేజ్‌ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఎప్పటికప్పుడు హాట్‌ హాట్‌ లుక్స్‌తో నెటిజన్లను కట్టిపడేస్తుంటుంది. ఈ నెట్టింట ఏదైనా పోస్ట్‌ పెట్టిందంటే చాలు.. లైక్స్‌, కామెంట్ల వర్షం కురుస్తుంటుంది. మాళవిక మోహనన్ ప్రస్తుతం తెలుగులో ప్రభాస్‌-మారుతి కాంబోలో వస్తున్న హార్రర్ కామెడీ ప్రాజెక్ట్‌ రాజాసాబ్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది.

తాజాగా ఈ భామ #AskMalavika సెషన్‌లో పాల్గొంది. ఈ సందర్భంగా ఫాలోవర్లు, అభిమానులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చింది. మీకు ఎలాంటి డ్రీమ్‌ రోల్‌లో నటించాలని ఉందని ఓ నెటిజన్‌ అడిగాడు. దీనికి మాళవిక స్పందిస్తూ.. నేను గ్యాంగ్‌స్టర్‌ పాత్రలో నటించాలనుకుంటున్నా. ఓ యువతిని కూల్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ పాత్రలో చూడటం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. నిజమేనా..? ఇప్పుడు నేను యాక్షన్‌ సీక్వె్న్స్‌లో ప్రత్యేకంగా శిక్షణ కూడా తీసుకున్నా. యాక్షన్‌ పార్టుకు సంబంధించి నన్ను మరింత ఎలివేట్ చేసుకోవడం ఫన్‌గా ఉంటుందని ట్వీట్ చేసింది మాళవిక మోహనన్‌.

ఈ ట్వీట్‌తో మాళవిక మోహనన్‌ నుంచి రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని యాక్షన్‌ సినిమాలు వస్తాయని అర్థమవుతోంది. మరి ఈ భామ కోసం ఎవరైనా దర్శకనిర్మాతలు యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్‌ సబ్జెక్టులు పట్టుకొస్తారా..? అనేది రానున్న రోజుల్లో తెలుస్తుంది. మాళవిక ప్రస్తుతం విక్రమ్‌ హీరోగా నటిస్తోన్న తంగలాన్‌లో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ భామ పోర్చుగల్ వెకేషన్‌ (Portugal vacation)లో అందమైన ఐలాండ్‌ ప్రాంతంలో బ్లాక్ షాట్‌ డ్రెస్‌లో స్టైలిష్‌ గాగుల్స్ పెట్టుకుని దిగిన త్రోబ్యాక్‌ స్టిల్స్‌ నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

మాళవిక మోహనన్‌ రిప్లై..

I want to play a Gangster 😎😎

Will be interesting to see a woman play a cool gangster, no? 🔫

And now that I’m trained in action sequences as well, will be fun to explore that side more https://t.co/J9nJuKjfyb

— Malavika Mohanan (@MalavikaM_) April 29, 2024