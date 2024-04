April 29, 2024 / 02:52 PM IST

Ma Oori Polimera 2 | సత్యం రాజేశ్‌ (Satyam Rajesh), కామాక్షి భాస్కర్ల, బాలాదిత్య లీడ్ రోల్స్‌లో నటించిన ప్రాంఛైజీ ప్రాజెక్ట్‌ మా ఊరి పొలిమేర. ఓటీటీలో వచ్చి బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌గా నిలిచిన ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కిన ప్రాజెక్ట్‌ మా ఊరి పొలిమేర 2 (Ma Oori Polimera 2). డాక్టర్ అనిల్‌ విశ్వనాథ్‌ దర్శకత్వం వహించాడు. హార్రర్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ నవంబర్ 3న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. పల్లెటూరి నేపథ్యంలో చేతబడి (బ్లాక్ మ్యాజిక్‌) చుట్టూ తిరిగే డబుల్ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో సాగే ఈ మూవీని బన్నీ వాస్ సౌజన్యంతో శ్రీకృష్ణ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై గౌరీ కృష్ణ నిర్మించారు.

విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది. కాగా చాలా రోజుల తర్వాత ఈ మూవీ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. మా ఊరి పొలిమేర 2 అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకుంది. మా ఊరి పొలిమేర 2 ప్రతిష్టాత్మక 14వ దాదా సాహెబ్‌ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌ -2024కు ఎంపికైంది. ఏప్రిల్‌ 30న న్యూఢిల్లీలో ఫిలిం ఫెస్టివల్ జరుగనుంది. తమ సినిమాకు అరుదైన గౌరవం లభించడం పట్ల చిత్రయూనిట్‌ హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది.

థియేటర్లలో అద్భుతమైన స్పందన రాబట్టుకున్న ఈ చిత్రం డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాంలోనూ తన సత్తా చాటింది. మా ఊరి పొలిమేర 2 కేవలం 5 రోజుల్లోనే ఆహాలో 100 మిలియన్ల స్ట్రీమింగ్‌ మినట్స్ (నిమిషాలు)తో అరుదైన ఫీట్‌ నమోదు చేసింది. మా ఊరి పొలిమేర 2 ప్రస్తుతం ఆహాలో అందుబాటులో ఉంది.

పొలిమేర 1లో చేతబడి చేసే సన్నివేశాలతో అందరికీ గూస్‌బంప్స్ తెప్పించిన సత్యం రాజేశ్‌.. సీక్వెల్‌లోనూ ఆ సస్పెన్స్‌, థ్రిల్‌ను కొనసాగిస్తూ.. సీక్వెల్‌పై మరింత అంచనాలు పెంచేశాడు. మా ఊరి పొలిమేర 2లో గెటప్‌ శీను, రాకేందు మౌళి, సాహిత్య దాసరి, రవివర్మ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. రిలీజ్‌కు ముందే డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్‌లో ఇండియాలోనే ఎక్కువగా వీక్షించిన రెండో ట్రైలర్‌గా మా ఊరి పొలిమేర 2 అరుదైన రికార్డు కూడా సొంతం చేసుకుంది.

