January 21, 2024 / 03:26 PM IST

Harry Brook: భారత్‌లో టెస్టు సిరీస్‌ గెలవాలనే పట్టుదలతో వస్తున్న ఇంగ్లండ్‌ క్రికెట్‌ జట్టుకు ఊహించని షాక్‌ తగిలింది. ఆ జట్టు యువ బ్యాటర్‌ హ్యారీ బ్రూక్‌ ఈ సిరీస్‌ నుంచి తప్పుకున్నాడు. ఈ మేరకు ఇంగ్లండ్‌ అండ్‌ వేల్స్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు (ఈసీబీ) ఒక ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల బ్రూక్‌ ఈ సిరీస్‌ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు ఈసీబీ తెలిపింది. అతడు ఈ సిరీస్‌ మొత్తానికి దూరమవుతాడని, త్వరలోనే అతడి రిప్లేస్‌మెంట్‌ ప్రకటిస్తామని వెల్లడించింది.

ఇదే విషయమై ఈసీబీ స్పందిస్తూ… ‘ఇండియాతో టెస్టు సిరీస్‌ నుంచి హ్యారీ బ్రూక్‌ తప్పుకున్నాడు. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల అతడు ఈ సిరీస్‌ నుంచి దూరమయ్యాడు. అతడు ఈ టూర్‌ మొత్తానికి అందుబాటులో ఉండటం లేదు..’అని పేర్కొంది. అయితే బ్రూక్‌ కుటుంబంలో ఏం జరిగిందనేది మాత్రం స్పష్టత లేదు. ఈ విషయంలో గోప్యత పాటించాలని ఈసీబీ.. మీడియాను కోరింది. త్వరలోనే బ్రూక్‌ రిప్లేస్‌మెంట్‌ ప్రకటిస్తామని ఈసీబీ ప్రకటనలో తెలిపింది.

🚨 NEWS 🚨

Harry Brook has returned to the UK and will miss the India Test tour due to personal reasons.

Big love @Harry_Brook_88 ❤️ pic.twitter.com/FzKr1M4SqJ

— England’s Barmy Army 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎺 (@TheBarmyArmy) January 21, 2024