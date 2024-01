January 3, 2024 / 03:52 PM IST

ICC Rankings : భార‌త మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) కొత్త ఏడాదిలో మ‌రో మెట్టు ఎక్కాడు. ఈ స్టార్ బ్యాట‌ర్ తాజాగా ప్ర‌క‌టించిన‌ ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్‌(ICC Rankings)లో స‌త్తా చాటాడు. ద‌క్షిణాఫ్రికా(South Africa) గ‌డ్డ‌పై తొలి టెస్టులో అర్ధ శత‌కంతో రాణించిన విరాట్ నాలుగు స్థానాలు ఎగ‌బాకి 9వ ర్యాంక్‌లో నిలిచాడు. గ‌త రెండేండ్లలో కోహ్లీకి ఇదే మెరుగైన ర్యాంక్ కావ‌డం విశేషం.

ఇక వికెట్ కీప‌ర్ రిష‌భ్ పంత్(Rishabh Pant) 12వ ర్యాంక్‌లో కొన‌సాగ‌తున్నాడు. 2022లో కారు యాక్సిడెంట్ కార‌ణంగా ఏడాదిపాటు ఆట‌కు దూర‌మైన పంత్ టాప్ 15లో ఒక‌డిగా నిల‌వ‌డం గ‌మ‌నార్హం. మ‌రోవైపు రోహిత్ శ‌ర్మ నాలుగు స్థానాలు దిగ‌జారి 14వ ర్యాంక్‌తో స‌రిపెట్టుకున్నాడు.

Virat Kohli surges into top 10 in the @MRFWorldwide ICC Men’s Test Batters Rankings after runs in Boxing Day match 💪

Details 👇https://t.co/tQK3cAwG5z

— ICC (@ICC) January 3, 2024