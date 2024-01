January 5, 2024 / 06:59 PM IST

ICC : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్(ICC) శుక్ర‌వారం ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ అవార్డు నామినీస్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. 2023లో అద్భుతంగా రాణించి క్రికెట్ అభిమానుల‌ను అల‌రించిన న‌లుగురి పేర్ల‌ను ఐసీసీ వెల్ల‌డించింది. ఈ జాబితాలో టీమిండియా నుంచి విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli), ర‌వీంద్ర జ‌డేజా(Ravindra Jadeja) ఇద్ద‌రూ నామినేట్ అయ్యారు.

ఇప్ప‌టికే కోహ్లీ వ‌న్డే ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్ అవార్డు బ‌రిలో నిలిచిన విష‌యం తెలిసిందే. మ‌రో ఇద్ద‌రు ఎవ‌రంటే..? ఆస్ట్రేలియా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ హీరోలు ప్యాట్ క‌మిన్స్, ట్రావిస్ హెడ్. వీళ్ల‌లో విజేత‌గా నిలిచేది ఎవరో ఓటింగ్ ద్వారా తేల‌నుంది.

