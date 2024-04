IPL 2024 RR vs RCB | ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో కోహ్లీ తొలి సెంచ‌రీ.. రాజస్థాన్ ల‌క్ష్యం..?

April 6, 2024 / 09:18 PM IST

IPL 2024 RR vs RCB : ఐపీఎల్ అంటేనే పూన‌కం వ‌చ్చిన‌ట్టు ఆడే విరాట్ కోహ్లీ(113 నాటౌట్ : 72 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 4 సిక్స‌ర్లు) సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు. హ్యాట్రిక్ విజ‌యాల‌తో జోరుమీదున్న రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌కు వాళ్ల సొంత స్టేడియంలోనే చుక్కలు చూపించాడు. తొలి ఓవ‌ర్ నుంచే రాజ‌స్థాన్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేసిన విరాట్.. ఈ సీజ‌న్‌లో తొలి శ‌త‌క వీరుడిగా నిలిచాడు. త‌

న‌కు అచ్చిరాని జైపూర్‌లో కోహ్లీ సంచ‌ల‌న బ్యాటింగ్‌తో బెంగ‌ళూరుకు భారీ స్కోర్ అందించాడు. కెప్టెన్ డూప్లెస‌స్(44) కూడా ధాటిగా ఆడ‌డంతో ఆర్సీబీ నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 183 ర‌న్స్ కొట్టింది.

నిరుడు సీజ‌న్‌లో రెండు సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన కోహ్లీ.. రాజ‌స్థాన్ బౌల‌ర్ల‌కు త‌న బ్యాట్ ప‌వ‌ర్ చూపించాడు. ప‌వ‌ర్ ప్లేలో చిత‌క్కొట్టిన అత‌డు ఆ త‌ర్వాత దొరికిన బంతిని దొరికిన‌ట్టు బౌండ్రీ దాటించాడు. ప‌రాగ్ ఓవ‌ర్లో సిక్స‌ర్ బాది ఫిఫ్టీకి చేరువైన విరాట్ ఆర్సీబీ స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించాడు. అయితే.. హాఫ్ సెంచ‌రీకి చేరువైన డూప్లెసిస్(44) చాహ‌ల్ బౌలింగ్‌లో బ‌ట్ల‌ర్ చేతికి చిక్కాడు.

ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్(1) మ‌రోసారి నిరాశ‌ప‌రిచాడు. బ‌ర్గ‌ర్ బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్ ఆడ‌బోయి క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. కొత్త బ్యాట‌ర్ సౌర‌వ్ చౌహ‌న్() ఒక సిక్స‌ర్‌తో ఫ‌ర్వాలేద‌నిపించినా.. య‌శ‌స్వీ క్యాచ్ ప‌ట్ట‌డంతో వెనుదిరిగాడు. ఆ త‌ర్వాత ఆ త‌ర్వాత కోహ్లీ మ‌రింత రెచ్చిపోయి ఆడాడు. బ‌ర్గ‌ర్ ఓవ‌ర్లో సింగిల్ తీసి సెంచ‌రీ పూర్తి చేసుకున్నాడు. దాంతో, ఆర్సీబీ 183 ప‌రుగులు స్కోర్ చేసింది. రాజ‌స్థాన్ బౌల‌ర్ల‌లో చాహ‌ల్ రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

