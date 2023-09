September 22, 2023 / 09:51 PM IST

IND vs AUS : ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన తొలి వ‌న్డేలో భార‌త జ‌ట్టు(Team India) అద్భుత‌ విజ‌యం సాధించింది. ఉత్కంఠ పోరులో కంగారూల‌ను 5 వికెట్ల తేడాతో చిత్తు చేసింది. దాంతో, మొహాలీ స్టేడియంలో ఆసీస్‌పై 13 ఏళ్ల త‌ర్వాత గెలుపొందింది. దాయాది పాకిస్థాన్‌ను వెన‌క్కి నెట్టి వ‌న్డేల్లో నంబ‌ర్ 1 ర్యాంకు సొంతం చేసుకుంది. 277 ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్లు శుభ్‌మ‌న్ గిల్(74 :63 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), రుతురాజ్ గైక్వాడ్(71 : 77 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు) శుభారంభం ఇచ్చారు.

ఆ త‌ర్వాత కెప్టెన్ రాహుల్(56 నాటౌట్), ఆసీస్‌పై వ‌రుస‌గా మూడుసార్లు గోల్డెన్ డ‌క్ అయిన‌ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(50) కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడి జ‌ట్టును గెలుపు వాకిట నిలిపారు. ఈ విజ‌యంతో భార‌త్ మూడు వ‌న్డేల సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. విలువైన ఇన్నింగ్స్ ఆడిన రాహుల్ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌’గా ఎంపియ్యాడు.

A fine 50-run partnership comes up between @klrahul & @surya_14kumar 👏👏

Live – https://t.co/H6OgLtww4N… #INDvAUS@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ZPQMyqGTba

— BCCI (@BCCI) September 22, 2023