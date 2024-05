May 24, 2024 / 04:21 PM IST

Swati Maiwal case : ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) ఎంపీ స్వాతి మాలివాల్‌పై దాడి కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న కేజ్రీవాల్‌ పీఏ బిబవ్‌ కుమార్‌ పోలీస్‌ కస్టడీని కోర్టు నాలుగు రోజుల జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీ విధించింది. బిబవ్‌ కుమార్‌కు గతంలో విధించిన ఐదు రోజుల పోలీస్‌ కస్టడీ ఇవాళ్టితో ముగియడంతో పోలీసులు నిందితుడిని ఇవాళ తీస్‌ హజారీ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు.

కేసుకు సంబంధించి నిందితుడి నుంచి మరిన్ని వివరాలు రాబట్టాల్సి ఉన్నందున అతడిని నాలుగు రోజులపాటు జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీకి ఇవ్వాలని ఢిల్లీ పోలీసులు కోరారు. పోలీసుల అభ్యర్థన మేరకు కోర్టు బిబవ్‌ కుమార్‌కు నాలుగు రోజుల జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీ విధించింది. మే 28న బిబవ్‌ జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీ ముగియనుంది.

కేజ్రీవాల్‌ను కలిసేందుకు ఆయన నివాసానికి వెళ్లిన సమయంలో కేజ్రీవాల్‌ పీఏ బిబవ్‌కుమార్‌ తనపై దాడికి పాల్పడ్డాడని ఆప్‌ ఎంపీ స్వాతిమాలివాల్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దాంతో పోలీసులు బిబవ్‌ను ఈ నెల 18 అరెస్ట్‌ చేశారు. అనంతరం కోర్టులో హాజరుపర్చగా కోర్టు ఐదు రోజుల పోలీస్‌ కస్టడీ విధించింది. ఇవాళ్టితో ఆ కస్టడీ ముగియడంతో పోలీసుల అభ్యర్థన మేరకు నాలుగు రోజుల జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీకి అనుమతించింది.

#WATCH | AAP MP Swati Maliwal assault case: Delhi CM Arvind Kejriwal’s aide Bibhav Kumar brought to Tis Hazari Court after the end of his police custody

He was arrested on May 18. pic.twitter.com/PQltYovGeS

— ANI (@ANI) May 24, 2024