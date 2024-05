Massive Fire | ఢిల్లీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. రంగంలోకి దిగిన 50 ఫైర్‌ ఇంజన్లు

May 24, 2024 / 04:10 PM IST

Massive Fire | దేశరాజధాని ఢిల్లీ (Delhi)లో భారీ అగ్నిప్రమాదం (Massive Fire) సంభవించింది. ఉత్తర ఢిల్లీలోని అలీపూర్‌ ప్రాంతంలో గల కార్నివాల్‌ బాంక్వెట్‌ హాల్‌ (Carnival Banquet Hall)లో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో బాంక్వెట్‌ హాల్‌ మొత్తం అగ్నికి ఆహుతైంది. సమాచారం అందుకున్న అగ్రిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేస్తున్నారు.

కనీసం 50 ఫైర్‌ ఇంజన్లు రంగంలోకి దిగి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చాయి. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలూ, ప్రాణాపాయం సంభవించలేదు. బాంక్వెట్‌ హాల్‌ మాత్రం పూర్తిగా కాలి బూడిదైపోయింది. ఈ బాంక్వెట్‌ హాల్ అలీపూర్‌ (Alipur)లోని నరేలా రోడ్‌కి సమీపంలో ఉంటుంది. అలీపూర్‌ ప్రాంతంలో శుభకార్యాలకు ఈ హాల్‌ ప్రసిద్ధ గాంచింది.

#WATCH | Fire broke out in Carnival Resort in Delhi's Alipur. Fire tenders rushed to the spot.

