Mohammad Shami : భార‌త సీనియ‌ర్ పేస‌ర్ మ‌హమ్మ‌ద్ ష‌మీ(Mohammad Shami) వ‌న్డేల్లో కెరీర్ బెస్ట్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేశాడు. మొహాలీ స్టేడియంలో ఈరోజు ఆస్ట్రేలియా(Australia)తో జ‌రిగిన తొలి వ‌న్డేలో అత‌ను ఈ ఫీట్ సాధించాడు. 10 ఓవ‌ర్లో 51 ర‌న్స్ ఇచ్చిన ష‌మీ 5 వికెట్లతో ఆసీస్‌ను దెబ్బ‌కొట్టాడు. దాంతో, 2019లో నెల‌కొల్పిన రికార్డును ఈ స్టార్ పేస‌ర్ తిర‌గ‌రాశాడు. ఆ ఏడాది జూన్ 30వ తేదీన ఇంగ్లండ్‌పై ష‌మీ 5 వికెట్లు తీశాడు.

10 ఓవ‌ర్ల‌లో ఒక మెయిడెన్‌తో క‌లిపి 69 ర‌న్స్ ఇచ్చాడు. అప్ప‌టి నుంచి ఈరోజు వ‌ర‌కూ 50 ఓవ‌ర్ల ఆట‌లో అదే అత‌డికి అత్యుత్త‌మ ప్ర‌ద‌ర్శ‌నగా ఉంది. కంగారూల‌పై 5 వికెట్ల ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో ష‌మీ మ‌రో ఘ‌న‌త సొంతం చేసుకున్నాడు. వ‌న్డే ఫార్మాట్‌లో ఆసీస్‌పై అత్య‌ధిక వికెట్లు తీసిన రెండో భారత బౌల‌ర్‌గా ష‌మీ రికార్డు సృష్టించాడు.

