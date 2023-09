September 22, 2023 / 09:01 PM IST

T20 World Cup 2024 : వ‌చ్చే ఏడాది టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ కోసం అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ మండ‌లి(ICC) అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. జూన్ 4వ తేదీ నుంచి ఈ మెగా టోర్నీ షురూ కానుంది. దాంతో, రెండు రోజుల క్రితం అమెరికా(America)లోని వేదికల‌ను ఐసీసీ ప్ర‌క‌టించింది. ఈరోజు వెస్టిండీస్‌లో ఆతిథ్యం ఇచ్చే స్టేడియాల పేర్లు కూడా వెల్ల‌డించింది. మొత్తం ఏడు మైదానాల్లో ఈ మెగా టోర్నీని నిర్వ‌హిస్తున్న‌ట్టు ఐసీసీ పెద్ద‌లు తెలిపారు.

అంటిగ్వా బ‌ర్బుడా, బార్బ‌డోస్, డొమినికా, గ‌యానా, సెయింట్ లుసియా, సెయింట్ విన్సెంట్, గ్రెన‌డిన్స్, ట్రినిడాడ్ & టొబాబో(Trinidad & Tobago) స్టేడియాలు పొట్టి ప్రపంచ క‌ప్ పోటీల‌కు ఆతిథ్యం ఇవ్వ‌నున్నాయి. ‘టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ 2024పోటీల కోసం వెస్టిండీస్ వేదిక‌ల్ని వెల్ల‌డిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ మెగా టోర్నీలో 20 జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. మేము ఎంపిక చేసిన ఈ ఏడు స్టేడియాలు చాలా పాపుల‌ర్. ఆట‌గాళ్ల‌తో పాటు అభిమానుల‌కు కూడా కావాల్సినంత మ‌జా దొర‌క‌నుంది’ అని ఐసీసీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గాఫ్ అల్ల‌ర్డిసే(Geoff Allardice) ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో వెల్ల‌డించాడు. విండీస్ గ‌డ్డ‌పై టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ జ‌ర‌గ‌డం ఇది మూడోసారి.

All the venues for the ICC Men’s #T20WorldCup 2024 have been locked in 🔒

More 👇

— ICC (@ICC) September 22, 2023